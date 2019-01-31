الإصابات والإيقاف تضرب الإنتاج الحربي قبل لقاء الجونة

الإنتاج الحربي والجونة كتب- صبري حافظ: يواجه فريق الانتاج الحربي عددا من الإصابات والإيقافات قبل لقاء الجونة الخميس المقبل في الجولة 21 للدوري الممتاز. يعاني الإنتاج من إصابة أحمد دويدار الذى أجرى جراحة في وتر اكيليس ويحتاج 3 شهور للعودة للملاعب كما أجرى هشام شحاتة عملية في انكل القدم ويحتاج شهرين أيضا للتعافي . كما يغيب للإنذار الثالث الثنائي موسى دويارا وعبد الرحمن بودي.

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