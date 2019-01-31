لبسترسيتي يضم البلجيكي تاليسمان

بوابة الوفد - سامح سعيد أعلن نادي ليستر سيتي الانجليزي أنه قد ضم البلجيكي يوري تاليسمان - 21 عاما - قادما من نادي موناكو الفرنسي. وقال النادي الانجليزي ان تاليسمان انتقل الى الذئاب بعدما وقع على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم فيما انتقل نجم ليسترسيتي البرتغالي ادريان سيلفا الى نادي موناكو في إطار نفس الصفقة. تعاقد لمدة ثلاثة مواسم فيما انتقل نجم ليسترسيتي البرتغالي ادريان سيلفا الى نادي موناكو في إطار نفس الصفقة. يذكر ان يوري تاليسمان كان أصغر لاعب شارك في مباراة في دوري أبطال أوربا عندما لعب لموناكو وهو في سن 16 عاما بينما انتقل ادريان سيلفا الى موناكو ليعود تحت قيادة مواطنه ليوناردو خارديم الذي سبق وتولى تدريبه عندما كان لاعبا في سبورتنج لشبونة.

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