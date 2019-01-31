مصدر في الإسماعيلي يكشف سر تعثر المفاوضات مع محمد إبراهيم

توقفت مفاوضات النادي الإسماعيلي من أجل ضم اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وجاء ذلك بناء على رفض اللاعب تجديد عقده مع الأبيض قبلخروجه معارًا إلى الإسماعيلي وهو ما أوقف الصفقة في الوقت الحالي .
ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عرض الإسماعيلي
وشارك محمد إبراهيم مع الزمالك في 14 مباراة هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.
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