رياضة | تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الإفريقية، وذلك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنافس 5 لاعبين في الفريق الأحمر على أخر مقعدين بالقائمة الإفريقية، ليقرر الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي قيد ربيعة ووحيد.

وفيما يلي قائمة الأهلي الإفريقية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، سعد الدين سمير، محمد نجيب، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، رامي ربيعة.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن، جونيور أجاي.

بينما رحل كلا من ميدو جابر وساليف كوليبالي.