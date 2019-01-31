رياضة | بعد إغلاق الميركاتو الشتوي.. أبرز الصفقات في الدوريات الأوروبية الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إغلاق الميركاتو الشتوي.. أبرز الصفقات في الدوريات الأوروبية الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت سوق الانتقالات الشتوية صراعاً كبيراً بين الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتمكن بعض الأندية من ضم عدداً من اللاعبين لتدعيم الصفوف خلال الدور الثاني من الموسم الرياضي الجاري، كما انشغلت جماهير الساحرة المستديرة بصفقات قطبي الكرة الإسبانية "برشلونة وريال مدريد".

كانت جماهير الملكي تنتظر من إدارتها برئاسة فلورنتينو بيريز، أن تتعاقد مع عدة صفقات لترميم صفوف الفريق الأبيض إلا إن بصمة "بيريز" لم تظهر بشكل جيد خلال الميركاتو الشتوي ولم يضم اللاعبين الذين كانت تحلم بهم جماهير السانتياجو مثل إيكاردي وهاري كين وإدين هازارد.

أما نادي برشلونة فقد أنهى اتفاقه مع 5 صفقات قوية لعل أبرزهم اللاعبي فرينكي دي يونج نجموسط أياكس أمستردام الذي فاز البارسا بتوقيعه بعد صراع شرس مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

كما شهد الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي عدداً من الانتقالات لعل أبرزها تعاقد تشيلسي مع جونزالوا هيجواين مهاجم ميلان، ورحيل سيسك فابريجاس عن البلوز للعب في صفوف موناكو الفرنسي.

وفيما يلي عبر التقرير التالي بموقع "الخليج 365 الرياضي" سنرصد لكم أهم وأبرز صفقات الميركاتو الشتوي في أوروبا بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية:

- في الدوري الإسباني:

ريال مدريد:

ابرم صفقة انتقال إبراهيم دياز من مانشستر سيتي بما يقرب من 15 مليون يورو، بعد أن وقع على عقد مدته 6 سنوات، ورحل الحارس كيكو كاسيا إلى ليدز يونايتد مجاناً.

برشلونة:

أعلن البارسا عن اتفاقه مع فالنسيا لاستعارة المدافع الكولومبي جيسون موريو، بالإضافة للتعاقد مع برينس بواتينج على سبيل الإعارة من ساسولو وأيضا ضم الصفقة الأبرز وهي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام.

كما تعاقد نادي برشلونة مع توديبو لاعب تولوز الفرنسي وتوصل لاتفاق مع أتلتيكو مينيرو لضم البرازيلي إيمرسون بدايةً من سوق الانتقالات الصيفية في يوليو المقبل.

أما الراحلين؛ فقد انتقل حتى الآن اللاعب منير الحدادي إلى إشبيلية بعد اقتراب انتهاء عقده ليتم بيعه بما يقرب مليون يورو فقط.

أتلتيكو مدريد:

تعاقد فريق سيميوني مع ألفارو موراتا قادما من تشيلسي لموسم ونصف على سبيل الإعارة، كما تم ضم الأرجنتيني نيون بيريز للفريق بشكل رسمي قادماً من أرجنتينوس جونيورز.

إشبيلية:

تعاقد مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور لاعب نادي سالزبورج النمساوي، وذلك رغم اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوفه ليفربول، كما تعاقد مع النمساوي ماكسيمليان ووبر مدافع نادي أياكس الهولندي.

- الدوري الانجليزي:

تشيلسي:

تعاقد البلوز بأمر من ساري مع جونزالوا هيجواين قادما من ميلان على سبيل الإعارة فيما رحل موراتا بعد أن لم يجد فرصة للمشاركة مستقبلا في وجود صفقة الأزرق الجديدة.

كما تم التعاقد مع جناح بروسيا دورتموند كريستيان بوليسيتش رسمياً إلى صفوف تشيلسي مقابل 64 مليون يورو.

مانشستر سيتي:

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي رحيل موهبته أنتي بالافيرسا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

فولهام:

تعاقد نادي فولهام مع الجناح الهولندي المخضرم ريان بابل من صفوف بيشكتاش التركي.

وست هام:

تعاقد الفريق مع سمير نصري في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق أنتاليا سبور التركي.

ديربي كونتي:

انضم المخضرم أشلى كول، نجم تشيلسى الإنجليزى السابق إلى صفوف نادى ديربى كاونتى الذى ينافس فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث سيعود للعمل مجددًا مع صديقه فرانك لامبارد.

كارديف سيتي:

لعل أبرز الصفقات التي هزت الرأي العام هي تعاقده مع سالا لاعب نانت الفرنسي الذي تحطمت به الطائرة ولم يُعثر عليه حتى الآن.

بيرنلي:

تعاقد نادي بيرنلي رسمياً مع المهاجم الدولي المخضرم بيتر كراوتش قادماً من صفوف ستوك سيتي مجاناً ولمدة 6 شهور.

فيما أعلن النادي التعاقد مع عنر نياسي لاعب إيفرتون على سبيل الإعارة.

- الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان:

أعلن النادي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرغ الروسي لمدة أربع سنوات ونصف.

وتعاقد باريس مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا صاحب الـ24 عاما قادما من نادي دي سي سوناستد الأميركي

موناكو:

تعاقد مع الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس، لمدة ثلاثة سنوات قادما من تشيلسي، كم ضم مدافع شالكة نالدو حتى يونيو 2020.

وتم التعاقد مع جيلسون مارتينز نجم أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى فودي بالو توريه من ليل بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.

وتعاقد مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، مهاجم نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتي نهاية.

مارسيليا:

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا عن تعاقده مع الإيطالي ماريو بالوتيلي قادما من صفوف جاره نيس.

الدوري الإيطالي:

ميلان:

وقع ميلان مع الظهير الأيسر لوروا أباندا مافومو البالغ من العمر 18 عاماً من فريق شباب موناكو، كما تم التعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بياتك من جنوى لمدة 5 أعوام.

يوفنتوس:

أعلن اليوفي عن تعاقده مع مدافع منتخب أوروجواي مارتن كاسيريس قادما من صفوف لاتسيو ليكون بديل للمغربي مهدي بن عطية الذي انضم لصفوف نادي الدحيل القطري.

إنتر ميلان:

تعاقد مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية شراء العقد.

- الدوري التركي:

باشاك شهير:

أعلن نادي باشاك شهير التركي عن ضم المهاجم السنغالي ديمبا با من صفوف شنجهاي شينوا الصيني.

- الدوري البرتغالي:

بورتو:

مدافع ريال مدريد السابق بيبي وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف، لينتهي في صيف عام 2021. كما تعاقد مع فرناندو أندرادي قادماً من سانتا كلارا البرتغالي.

- الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند:

أعلن النادي الألماني تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي قادماً من صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

بايرن ميونيخ:

أعلن عن تعاقده مع الأمريكي كريس ريتشاردز، في عقد يمتد حتى يونيو 2023 كما تم الاتفاق على التعاقد مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن فريق شتوتجارت، على أن ينضم لصفوف العملاق البافاري في شهر يوليو المقبل.

شتوتجارت:

تم التعاقد مع اللاعب أوزان كاباك قادما من نادي جلطة سراي التركي بعقد يمتد إلى صيف عام 2024 بمقابل 12 مليون يورو.