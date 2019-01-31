رياضة | أونش مستمر مع الإنتاج الحربي

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أعلن مسئولو الإنتاج الحربي بقاء محمد ماجد أونش ضمن صفوقه بعد فشل صفقة انضمامه للفيصلي الأردني خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان أونش قد سافر للأردن للخضوع للاختبارات الطبية فى صفوف الفيصلى الأردني، ورحب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار برحيل اللاعب قبل ان تفشل الصفقة بسبب بعض الخلافات بين الطرفين.

وقضى أونش الستة أشهر الماضية فى صفوف الإنتاج الحربي، وشارك فى 8 مباريات ولَم يسجل أهدافاً.