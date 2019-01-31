رياضة | رسميا.. محمد عودة مديرا فنيا لبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. محمد عودة مديرا فنيا لبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بتروجت تعاقده رسميا مع محمد عودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

وسيخلف عودة طارق المستقيل مؤمن سليمان، والذي تقدم باستقالته عقب الخسارة الأخيرة أمام المصري بهدف نظيف.

وسيعاون عودة كلا من أحمد سعيد في منصب المدرب العام، وطلعت محرم مدربا، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى.