رياضة | ريفربليت يفتح الباب أمام ريال مدريد لحسم التعاقد مع هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفربليت يفتح الباب أمام ريال مدريد لحسم التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، أن آنزو فرانشيسكولي، رئيس نادي ريفربليت الأرجنتيني قام بفتح الباب أمام نادي ريال مدريد الإسباني، للتحرك نحو ضم إزيكويل بالاسيوس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الاسبانية، فإن هناك فصل آخر في تاريخ إزيكويل بالاسيوس، لاعب الوسط الأرجنتيني ذو 20 عاماً، اللاعب الحالي لنادي ريفر بلايت، وريال مدريد المهتم الرئيسي في التوقيع معه للموسم المقبل، وقد أعلن إنزو فرانشيسكولي، المدير الرياضي لريفر بلايت، عبر الإذاعة الأرجنتينية "الموندو" عن لقاءه مع رئيس ريال مدريد.

واعترف فرانشيسكولي: "التقيت مع فلورنتينو بيريز لأنني رأيته في الملعب، من المحتمل أن يذهب بالاسيوس إلى ريال مدريد لكنه ليس في عجلة من أمره، لا نحن ولا ريال مدريد، إننا على المسار الصحيح، ولكن للمستقبل". ريال مدريد لديه صفقة مستقبلية تسير على المسار الصحيح".

ولعب بالاسيوس 24 مباراة هذا الموسم بعمر 20 سنة فقط. وقد فاز بكأس الليبرتادوريس (لعب حتى الدقيقة 97 في نهائي البيرنابيو) وحرمه نادي العين من مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر. هناك، تزامن تواجد فرانشيسكولي وفلورنتينو بيريز.

تحدثوا عن مستقبل بالاسيوس، ولكن أيضاً عن دور سانتياجو سولاري، واعترف المدير العام لريفر بلايت قائلاً: "إنه جيد جداً في ريال مدريد، أعرفه مع فلورنتينو بيريز، وارتبطت بهم من سنوات سابقة".

لكن ريال مدريد يجب أن يقدم عرضاً قوياً من أجل بالاسيوس. هناك العديد من الفرق في أوروبا التي تريد أيضاً اللاعب الأرجنتيني. أحد أكثر الأندية المغرمة به هو إنتر ميلان الإيطالي، حيث أعد النادي النيراتزوري بالفعل عرضاً بقيمة 20 مليون يورو من أجل بالاسيوس.

وفقاً لهذه المعلومات، لا يريد ريفر بلايت أن ينتظر ريال مدريد ويعتقد أنه العملية سوف تغلق في الأسابيع القادمة. يجب الحذر من الإنتر من قبل ريال مدريد بسبب إهتمامهم باللاعب، يمكن أن يأخذ النادي الإيطالي الخطوة الأخيرة لخطفه من ريال مدريد.

ومن ثم يجب أن يكون ريال مدريد مرن وسريع لكي لا يحصل إنتر ميلان على إتمام الصفقة بالفعل.