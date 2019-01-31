رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 31 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 31 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول النادي في صراع ضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- فان دايك يوجه رسالة قوية لجماهير ليفربول الغاضبة

طالب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز الغاضبة بالصبر، وذلك بعد التعادل مع ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي والذي جمع الفريقين مساء أمس.

وقال "فان دايك" في تصريحات صحفية: " أعتقد أننا شعرنا بوجود إحباط من قبل الجماهير، وهو أمر لم يكن ضرورياً في تلك المرحلة.. الجميع يريد تحقيق الفوز في كل مباراة، وهي رغبتنا أيضًا، ولكن في بعض الأحيان يجب أن نتحلي بالصبر، تلك الرغبة يجب أن تظهر في الملعب وألا نتأثر بالضغط".

- ليفربول يدخل الصراع على رابيو

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن ​ليفربول​ الإنجليزي دخل سباق الصراع على الفرنسي أدريان ​رابيو​ نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات اليوم.

وأفادت صحيفة الميرور البريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أبدى إعجابه برابيو ويأمل في حسم الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحمر سيستغلون توقف المفاوضات بين رابيو و​برشلونة​ الاسباني من أجل ضمه.

- DHL تطلق أكبر حملة للتواصل الإنساني في العالم بالتعاون مع محمد صلاح

نجحت شركة "دي اتش ال إكسبرس"، الشركة المتخصصة في مجال الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم، في لفت أنظار العالم إلى حملتها التسويقية الناجحة "شبكة التواصل الإنساني" التي أطلقتها الأسبوع الماضي وذلك بالتعاون مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي اختفى من على جميع صفحاتة الشخصية يوم 23 يناير ليفاجيء الكثير من مشجعيه الذين يتابعونه بشغف على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التوعية بأهمية التواصل الإنساني إلى جانب التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقد حققت هذه الحملة أهدافها، حيث أن التعاون مع صلاح قد أدى إلى وصولها إلى قاعدة جماهيرية هائلة أكثرها من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى أن الحملة كانت مبتكرة في جذبها الأنظار إلى القدرة على تحقيق تواصل إنساني أكثر تأثيرًا وفعالية من خلال التواصل الحقيقي في وقت سيطرت عليه منصات التواصل الافتراضية.

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