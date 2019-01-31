اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر كاس ملك اسبانيا (بث مباشر)

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر 31-1-2019 كاس ملك اسبانيا، نقل مباشر جيرونا مباريات اليوم، ريال مدريد كورة لايف مشاهده اون لاين بث حي في مباراة ربع النهائي Real Madrid vs Girona المقامة علي استاد مونتيليفي ضمن مباريات الاياب بقياده الحكم خوان مارتينيز لايف في مشاهده مباشره للقاء ريال مدريد المنتظر لايف، من مقرر ان يحل ريال مدريد ضيفا علي جيرونا مباشر.

مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر

في ضمن مباريات اليوم تلعب مباراة ريال مدريد في تمام ساعه العاشره ونصف بتوقيت مصر وفي تمام ساعه الحاديه عشر ونصف بتوقيت مكه المكرمه مباشر اليوم، عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الثالثه مباشر.

Real Madrid vs Girona