اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 إياب كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 إياب كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ريال مدريد وجيرونا ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا 2019، لقاء الإياب، وقد حقق الفريق الملكي في الفترة الاخيرة فوز في ديارة وسط جماهيرة برباعية مقابل هدفية لفريق جيرونا يطمج ان يخرج النادي الملكي بالتعادل او أي فوز ليؤكد صعوده لدور النصف نهائي في البطولة، ويأمل نادي جيرونا في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

الريال في مهمة صعبة خارج ملعبه أمام نادي جيرونا المتحدي، والذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية علي ملعبه وبين جماهيره، فهل ينجح في تحقيق هذا الإنتصار الخالي من أي أهداف للمنافس، أم سيكون للمنافس رصيد من أجل تحقيق الفوز أو التعادل للصعود، ويحتاج نادي جيرونا الفوز بهدفين دون رد للتأهل.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر في لقاء اليوم الخميس 31 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد وجيرونا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة جيرونا في إياب كأس ملك إسبانيا 2019، هي كلا من نافاس – مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال – ليورينتي – كروس – سيبايوس – فينسيوس – بنزيما – فاسكيز .

أعلن مدرب الريال القائمة المستدعاة لمواجهة اليوم ، ونتعرف معكم علي التشكيل المتوقع في مباراته اليوم أمام فريق جيرونا.

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام فريق جيرونا بالتشكيل التالى:

المرمى نافاس.

الدفاع كارفاخال – فاران – ناتشو – مارسيلو.

الوسط لورينتي – مودريتش – سيبايوس.

الهجوم إيسكو – جونيور – بيل.