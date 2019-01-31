شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم مارسيليا يرحل إلى جالطة سراي التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365-قال جالطة سراي التركي، اليوم الخميس، إنه تعاقد مع كونستانتينوس ميتروجلو، مهاجم منتخب اليونان، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأوضح جالطة سراي، أنه سيدفع 1.5 مليون يورو (1.72 مليون دولار)، لضم المهاجم البالغ عمره 30 عاما، عن نصف موسم 2018-2019، بجانب 2.6 مليون يورو عن موسم 2019-2020.

وسجل ميتروجلو، الذي خاض 64 مباراة مع اليونان، ثلاثة أهداف في 14 مباراة، بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، هذا الموسم.

ويحتل جالطة سراي المركز الثاني في الدوري التركي، بفارق ست نقاط عن المتصدر، إسطنبول باشاك شهير.



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