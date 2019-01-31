شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يعقد صفقة تبادلية مع موناكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده الرسمي مع البلجيكي الدولي يوري تيليمانس من نادي موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم. وأكد الموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي التعاقد مع اللاعب بعد سلسلة من المفاوضات في الفترة الماضية لينضم إلي الثعالب خلال الميركاتو الشتوي. واضاف الموقع، أن ليستر قام بإعارة لاعب وسط الفريق أدريان سيلفا إلى نادي موناكو على سبيل الإعارة هو الآخر حتي نهاية الموسم.

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