شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب اليابان : لا نخشي قطر رغم قوتها والان مع التفاصيل

الخليج 365_ أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، على أن مواجهة المنتخب القطري في المباراة النهائية لكأس آسيا، ستكون صعبة للغاية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي "المنتخب القطري قوي جدا، لقد سجل 16 هدفا ودون أن تهتز شباكه بأي أهداف، نحن نحترمه، لكن لا نخشاه".

مدرب اليابان تابع: "استطعنا التأهل للنهائي، ونتطور كفريق في كل مباراة، وأريد أن يحافظ جميع اللاعبين على الثقة بأنفسهم خلال تلك المباراة".

وعلق هاجيمي على حالة تتويج اليابان باللقب، سيكون أول من يتوج باللقب لاعبا ومدربا، حيث قال: "نريد الفوز كفريق، ولا أنظر للسجل الفردي".

وقد صعد الربوت الياباني الي المباراة النهائية، بعد فوزه علي المنتخب الإيراني بثلاثية.

وسيواجه المنتخب الياباني نظيره القطري مساء يوم غد الجمعة، في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.