شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يسقط في فخ التعادل مع المريخ السوداني بكأس زايد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعثر نادي مولودية الجزائر وسقط في فخ التعادل أمام المريخ السوداني اليوم الخميس في ذهاب ربع كأس زايد للأندية الأبطال أو البطولة العربية. وأهدر بورديم ضربة جزاء للمولودية بغرابة في الدقيقة 56، كما أضاع حشود لاعب الفريق الجزائري هدفا سهلا في الدقيقة 61. ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مساء السادس عشر فبراير على ملعب أم درمان في السودان لحسم المتأهل.

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