رياضة | المتحدث الرسمي لبيراميدز ضيفا على سيف زاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث الرسمي لبيراميدز ضيفا على سيف زاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل في الحادية عشر مساء اليوم، الخميس أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، ضيفا على الإعلامي سيف زاهر، بقناة أون سبورتس، في أول ظهور له بعد توليه المسئولية.

ويتحدث عفيفي عن استراتيجية نادي بيراميدز، وتقييمه للتجربة حتى الأن، وكشف كل ما أثير حول النادي خلال الفترة الماضية، وتوضيح بعض الرؤى للجماهير الرياضية بشكل عام، وعشاق كرة القدم بشكل خاص.

يذكر أن أحمد عفيفي يمتلك خبرات إعلامية كبيرة، حيث عمل كمقدم للبرامج الرياضية في عدد من القنوات، ولديه خبرات كبيرة في مجال التحليل الرياضي، والتعامل الإعلامي مع كافة المؤسسات.

أحمد عفيفي متحدثا رسميا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا للنادي خلال الفترة المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع "فيس بوك" صورة "عفيفي" وكتبته: "رسمياً.. تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً لنادي بيراميدز". ويعتبر أحمد عفيفي واحد من الاعلاميين المميزين في مصر ولديه خبرات إعلامية كبيرة، حيث سبق وعمل في عدة قنوات فضائية أبرزها، دي إم سي وكان يقدم برنامجه الشهير "الكرة مع عفيفي"، كما عمل في قناة بيراميدز الفضائية.