رياضة | تعرف على مباريات أرسنال ف شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات أرسنال ف شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي مباريات الجانرز في شهر فبرراير على النحو التالي :
*مانشستر سيتي x أرسنال :
يوم الأحد 2 من فبراير، في الساعة 6.30 مساءًا، على ملعب الإتحاد، ببطولة الدوري الإنجليزي.
*هدرسفيلد تاون x أرسنال :
يوم السبت 9 من فبراير، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب كركليس، ببطولة الدوري الإنجليزي.
*باتي بوريسوف x أرسنال :
يوم الخميس 14 من فبراير، على ملعب بوريسوف أرينا، في الساعة 7.55 مساءً، ببطولة الدوري الأوروبي.
*أرسنال x باتي بوريسوف :
يوم 21 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 7.55 مساءًا، ببطولة الدوري الأوروبي.
*أرسنال x ساوثهامبتون :
يوم 24 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 4.05 عصرًا، ببطولة الدوري الإنجليزي.
*أرسنال x بورنموث :
يوم 27 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 9.45 مساءًا، ببطولة الدوري الإنجليزي.