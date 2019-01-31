رياضة | تعرف على مباريات أرسنال ف شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات أرسنال ف شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإسباني، أوناي إيمري، لخوض عدد من المباريات النارية في شهر فبراير المقبل، في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وتأتي مباريات الجانرز في شهر فبرراير على النحو التالي :

*مانشستر سيتي x أرسنال :

يوم الأحد 2 من فبراير، في الساعة 6.30 مساءًا، على ملعب الإتحاد، ببطولة الدوري الإنجليزي.

*هدرسفيلد تاون x أرسنال :

يوم السبت 9 من فبراير، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب كركليس، ببطولة الدوري الإنجليزي.

*باتي بوريسوف x أرسنال :

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يوم الخميس 14 من فبراير، على ملعب بوريسوف أرينا، في الساعة 7.55 مساءً، ببطولة الدوري الأوروبي.

*أرسنال x باتي بوريسوف :

يوم 21 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 7.55 مساءًا، ببطولة الدوري الأوروبي.

*أرسنال x ساوثهامبتون :

يوم 24 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 4.05 عصرًا، ببطولة الدوري الإنجليزي.

*أرسنال x بورنموث :

يوم 27 من فبراير، على ملعب الإمارات، في الساعة 9.45 مساءًا، ببطولة الدوري الإنجليزي.