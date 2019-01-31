برشلونة ينسف شباك إشبيلية بستة أهداف

سحق فريق برشلونة ضيفه إشبيلية بنتيجة (6-1)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.



وسجل الأهداف لبرشلونة كوتينيو في الدقائق 13 و53 راكيتيتش في الدقيقة 31، وروبيرتو في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 89، وميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية في الدقيقة 67.



وبهذا الانتصار يحسم برشلونة تأهله للدور نصف النهائي من البطولة، حيث تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.



أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث سدد اللاعب سارابيا كرة متوسطة، أمسك بها حارس برشلونة سيلسين بسهولة في الدقيقة 2.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 13، بسبب تدخل بروميس مدافع إشبيلية، وتركها الأرجنتيني لزميله فيليب كوتينيو الذي سددها أقصى يمين مرمى الحارس سوريانو.

وتألق الحارس سوريانو في التصدي لتسديدة قوية من الأرجنتيني ليويل ميسي في الدقيقة 18، حيث أمسك بالكرة على مرتين.



وانطلق الهولندي بروميس على الجبهة اليمنى ومرر الكرة إلى أندريه سيلفا، الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس سيلسين، ثم اصطدمت في القائم في الدقيقة 24.



وحصل إشبيلية على ركلة جزاء في الدقيقة 26، نفذها اللاعب بانيجا وتصدى لها حارس برشلونة سيلسين ببراعة.



وواصل ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة محاولاته، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها حارس إشبيلية في الدقيقة 27.



وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 31، حيث مرر البرازيلي آرثر كرة من وسط الملعب، لمسها راكيتيتش لتسكن الشباك واكتفى الحارس سوريانو بالمشاهدة فقط.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 39، نفذها القائد ليونيل ميسي، لكن الكرة مرت أعلى مرمى الحارس سوريانو.



وحصد برشلونة ركلة ركنية في الدقيقة 44، نفذها فيليب كوتينيو، ووصلت إلى رأس بيكيه، الذي سدد على يسار الحارس سوريانو.



وفي الشوط الثاني، لم تختلف الأمور كثيرًا، حيث واصل برشلونة سيطرته، ومحاولاته نحو توسيع الفارق.



ونجح البرازيلي فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 53، حيث أرسل لويس سواريز كرة عرضية، سددها كوتينيو برأسه على يمين الحارس سوريانو.



وبعد دقيقة واحدة، سجل سيرجي روبيرتو الهدف الرابع لبرشلونة، حيث انطلق ميسي على الجبهة اليمنى ومرر كرة سحرية لسيرجي الذي سدد أقصى يمين حارس إشبيلية.

وأهدر أندريه سيلفا فرصة تسجيل الهدف الأول لإشبيلية، حيث انطلق سارابيا من الجهة اليسرى، ومرر كرة عرضية، وسدد سيلفا رأسية بجانب القائم الأيمن للحارس سيلسين.



ونجح أرانا لاعب إشبيلية في تسجيل الهدف الأول، من تسديدة صاروخية على يمين الحارس سيلسين في الدقيقة 68.



وتألق الحارس سوريانو في التصدي لتسديدة قوية من ليونيل ميسي من على خط المرمى في الدقيقة 73.



وأجرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، أولى تغييراته بإشراك أرتورو فيدال بدلا من إيفان راكيتيتش، ثم سيميدو بدلا من كوتينيو

ودفع بابلو ماشين مدرب إشبيلية بتغييرين دفعة واحدة وهم وسام بن يدر وفرانكو فاسكيز، بدلا من بانيجا وميسا، وأخيرا بريان بدلا من أرانا.



وسدد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، كرة مستغلا تقدم الحارس سوريانو، لكنها مرت أعلى مرمى إشبيلية في الدقيقة 83.



واقتنص لويس سواريز الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 88، حيث مرر جوردي ألبا عرضية مميزة لسواريز الذي أسكنها في الشباك بسهولة.



وأخيرًا سجل ليونيل ميسي الهدف السادس في الدقيقة 92، من صناعة لويس سواريز، بتسديدة على يمين سوريانو.

*موقع كورة

