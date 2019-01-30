رياضة | "بديل" رمضان صبحي "صداع" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بديل" رمضان صبحي "صداع" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن بديل رمضان صبحي أمام سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس مارتن لاسارتي أكثر من بديل لرمضان صبحي الغائب عن مباراة سيمبا التنزاني للإصالة حيث يفكر في الدفاع بجونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر أو على معلول أو حسين الشحات.

ويفاضل مدرب الأهلي بين أجايي ومعلول وحسين الشحات لتعويض غياب رمضان صبحي الذي تعرض للإصابة أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

الأهلي يقيد جمال وربيعة في قائمته المحلية..رمضان يغيب أمام سيمبا للإصابة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مسئولو النادي قاموا بإنهاء إجراءات قيد الثنائي عمرو جمال ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأحمر في القائمة المحلية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن الثنائي يحق لهما المشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي بعد قيدهما رسميا.

وتابع عبد الحفيظ أن غدًا الخميس سيحسم المقعدين الشاغرين في قائمة الأهلي الإفريقية.

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ويتبقى للأهلي مقعدين شاغرين في القائمة الإفريقية حيث يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويغلق باب القيد نهاية الشهر الجاري.

مباريات الأهلي في شهر فبراير

الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير

إنبي والأهلي يوم 5 فبراير

الأهلي وحرس الحدود يوم 8

سيمبا والأهلي يوم 12

الإنتاج الحربي والأهلي يوم 16

الأهلي والداخلية يوم 20

الجونة والأهلي يوم 24

الأهلي وبيراميدز 28

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة