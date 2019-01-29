رياضة | جوهرة تشيلسي يتجه للبقاء مع البلوز

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يقترب كالوم هودسون أودوي، نجم فريق تشيلسي الانجليزي الشاب، من حسم مصيره مع البلوز خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل العروض الكبيرة التي تلقاها للرحيل.

وقام هودسون أودوي بالإعجاب بتغريدة لتصريح زميله البرازيلي بالفريق ويليان، والتي كانت تشير إليه، حيث صرح ويليان خلالها عن هودسون في مقابلته مع الـ"سكاي" قائلاً: "إنه لن يذهب إلى أي مكان - إنه موهبة إستثنائية، هو لاعب جيد جداً وسيبقى معنا".

وتلقى هودسون أودوي العديد من العروض، كان أبرزها من بايرن ميونيخ الألماني، والذي أظهر رغبة كبيرة في ضم الموهبة الإنجليزية الشابة.