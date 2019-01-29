سوبر كورة.. 10 تحديات تنتظر صلاح قبل معسكر المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الدولى محمد صلاح 10 مباريات تمثل تحديا كبيرا للاعب قبل التوقف الدولى الذى يخوض خلاله المنتخب الوطنى مباراتى النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيين أفريقيا 2019 بمصر، ونيجيريا التى تقام فى إطار ودى للوقوف على جاهزية الفراعنة للبطولة القارية.

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