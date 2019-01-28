اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الإثنين 28-1-2019 يلا شوت الجديد في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الإثنين 28-1-2019 يلا شوت الجديد في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز، مباراة قوية منتظرة يدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكان النادي الأهلي قد خاض المواجهة الماضية أمام مصر المقاصة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، ويسعى الأهلي إلى استكمال تحقيق النتائج الإيجابية.

توقيت ماتش الاهلي الأن

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تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بترو سبورت وتنقل قناة اون سبورت اللقاء.

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .8:00 مساءاً بتوقيت مصر .8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .9:00 مساءاً بتوقيت العراق .8:00 مساءاً بتوقيت السودان .9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .7:00 مساءاً بتوقيت تونس .7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .9:00 مساءاً بتوقيت قطر.6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر