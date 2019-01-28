اونلاين | كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة واحدة من أهم مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الاثنين 28 يناير 2019، لحساب مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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فاز الأهلي في الدوري على نظيره مصر المقاصة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11، وبتلك النتيجة رفع الشياطين الحُمر رصيد نقاطهم إلى 30 نقطة وضعتهم في المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك صاحب المركز الأول، إذ لعب الأهلي 15 مباراة منذ انطلاقة الموسم وحقق الفوز في 9 مباريات وكان التعادل حاضراً في 3 وتلقى ثلاث هزائم.