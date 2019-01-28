الامارات | بالفيديو: بعدما كرمها محمد بن راشد.. ماذا قالت الطفلة العراقية سارة؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت الطفلة العراقية سارة عبد الرحمن خشمان، المثال الحي في حب الجاليات المقيمة على أرض الإمارات للدولة بعدما ظهرت في لقطة تلفزيونية عفوية وهي تقبل العلم أثناء تشجيعها للمنتخب الوطني في مباراة أستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، فكانت المكافأة هي أغلى تكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قام باستقبال أسرة الطفلة العراقية في مفاجأة بالنسبة للطفلة.
وحرصت "الإمارات اليوم" على الذهاب إلى منزل الطفلة والتعرف على أسباب ذهابها للمباراة وأبرز ما قال لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
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