نجم الزمالك يغيب عن مواجهة مصر المقاصة في الدوري

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على الدفع بحازم إمام في تشكيل الابيض الأساسي لمباراة الغد امام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء قرار جروس بعد تأكد غياب التونسي حمدي النقاز عن المباراة بناء على طلبه، لإنهاء بعض الأمور الخاصة بأوراق الدراسة لابنته ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

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