صدمة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

أثار ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، القلق في مران الملكي، مساء اليوم الإثنين، في ظل تحضيرات الفريق للقاء إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ضد جيرونا.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن أسينسيو انسحب من المران بسبب التواء في الكاحل، خلال المباراة المُصغرة التي عقدها المدير الفني سانتياجو سولاري بين اللاعبين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب تم علاجه من قبل الجهاز الطبي، وإمكانية وجوده في المباراة ضد جيرونا، ستعتمد على كيفية تطور حالته خلال الساعات المقبلة.
وكان أسينسيو يُعاني مؤخرًا من إصابة عضلية، وعاد للتدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وكان من المتوقع مشاركته ضد جيرونا.
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