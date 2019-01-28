الارشيف / اخبار الرياضه

صدمة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أثار ماركو أسينسيو لاعب ، القلق في مران الملكي، مساء اليوم الإثنين، في ظل تحضيرات الفريق للقاء إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ضد جيرونا.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن أسينسيو انسحب من المران بسبب التواء في الكاحل، خلال المباراة المُصغرة التي عقدها المدير الفني سانتياجو سولاري بين اللاعبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب تم علاجه من قبل الجهاز الطبي، وإمكانية وجوده في المباراة ضد جيرونا، ستعتمد على كيفية تطور حالته خلال الساعات المقبلة.

وكان أسينسيو يُعاني مؤخرًا من إصابة عضلية، وعاد للتدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وكان من المتوقع مشاركته ضد جيرونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى