أمير مرتضى: استمرار طارق حامد وعبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، استمرار الثنائي "طارق حامد" و"عبدالله جمعة" مع الفريق بشكل رسمي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

وقال المشرف علي الكرة بنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا نية للتفريط في طارق حامد أو عبدالله جمعة أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق مهما كانت المغريات.. الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق من أولوياتنا لتحقيق البطولات".