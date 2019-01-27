رياضة | مدافع غزل كفر الدوار ينتقل لدمنهور في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع غزل كفر الدوار ينتقل لدمنهور في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، تدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثاني.

وقام مجلس إدارة الفريق البحراوي بالتعاقد مع اللاعب سعيد حكيم مدافع كفر الدوار لمدة أربعة مواسم ونصف.

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يذكر أن سعيد حكيم لعب في صفوف ناشئي الزمالك قبل الانصمام لغزل كفرالدوار ويعد من أفضل المدافعين في مجموعة الاسكندرية لدوري القسم الثالث.

ويعد حكيم تاسع الصفقات الجديدة بنادي دمنهور، حيث تم التعاقد أيضاً مع محمد جمال لاعب تلا، وإيهاب ياسر لاعب الترسانة، وعفروتو لاعب صخم العماني، ورفعت مفتاح من منية سمنةد، وحمد علي من سيراميكا، وأحمد حمدي حارس بورتو السويس.