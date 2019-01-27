شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حكم التسوية ببطلان انتخابات التنس.. ومجلس الشافعى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات اتحاد التنس. وأكد مجدى المتناوى، المستشار القانونى لاتحاد التنس، أن حكم محكمة استئاف القاهره الدائرة 50 تجارى، الذى صدر اليوم فى الدعوي رقم 46لسنة 135 المقامة من الاتحاد المصرى للتنس، ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، يسدل الستار عن كافة الدعاوى ضد اتحاد التنس، ويستمر مجلس الإدارة برئاسة إسماعيل الشافعى حتى نهاية دورته الانتخابية.

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