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الزمالك يستثنى عبد الله جمعة من لائحة العقوبات بعد غيابه أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، معاقبة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد طرده فى لقاء بيراميدز الأخير المؤجل من الجولة التاسعة للدورى.

 

وكان عبد الله جمعة تعرض للطرد فى الدقيقة 71 للمباراة بعدما حصل على الإنذار الثانى وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

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جاء رفض الجهاز الفنى لمعاقبة اللاعب بسبب رؤية المدير الفنى بأن اللاعب لا يستحق الطرد، وتنص لائحة الزمالك الحالية على معاقبة أى لاعب يتم طرده لتجنب حرمان الفريق من جهود لاعبيه، ولكن رؤية جروس جاءت متوافقة مع إدارة قطاع الكرة بالنادى لذا تم استثناء عبد الله جمعة من العقوبة.

 

ومن المقرر أن يعود بهاء مجدى الظهير الأيسر للتشكيل الأساسى فى مباراة المقاصة المقبلة، المقرر الثلاثاء المقبل فى الجولة العشرين للدورى، حيث قررت لجنة المسابقات إيقاف جمعة عن هذه المباراة.

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