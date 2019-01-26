الأخضر يبحث عن العلامة الكاملة فى كأس اسيا اليوم

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جدة - عمرو شويل يبحث منتخب السعودية عن "هاتريك الانتصارات" وذلك بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مسابقة كأس الامم الاسيوية المقامة حالياً في دولة الامارات عندما يواجه قطر في السادسة مساء اليوم بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ويشارك فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على السعودية "الوصيف"، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثنائى منتحب السعودية عمر هوساوى الذى يعانى من آلام فى عضلة الساق وياسر الشهرانى الذى يعانى من التواء فى مفصل الكاحل.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخبا السعودية وقطر في بطولة كأس الأمم الأسيوية منذ نسخة 2000 التي أٌقيمت في لبنان، حيث انتهت المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بالتعادل السلبي.

ونجح منتخبا السعودية وقطر في نسخة 2000 من حجز مقعديهما في الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الأسيوية.

وسيسعى منتخب السعودية لرد إعتباره أمام قطر بعد الهزيمة التي تعرض لها في نهائي كأس الخليج يوم 26 نوفمبر 2014 على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1 – 2.

في المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب لبنان مع كوريا الشمالية في السادسة مساء اليوم، بملعب "نادي الشارقة".

ويسعى منتخب لبنان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل لدور الـ 16 من بوابة المركز الثالث.