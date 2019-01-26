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السباحة تناقش تقارير حكام كرة الماء ضد تجاوزات مسئولى السباحة بالأهلى غدًا

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يعقد مجلس ادارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماعه الشهرى، فى تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الاحد بمقر الاتحاد بمدينة نصر لمناقسة العديد من الموضوعات المهمة.

يأتى فى مقدمتها عرض المذكرة المقدمة من عدد من حكام كرة الماء ومنهم عماد ابراهيم موسى وعلاء احمد فرج واحمد يوسف قطب، والتقارير المقدمة منهم ضد وائل عزت رئيس جهاز السباحة فى النادى الاهلى لتعمده إهانة الحكام وارهابهم اثناء بعض المباريات، وسبهم بوابل من الالفاظ الخارجة التى يعاقب عليها القانون ، ومحاولة التعدى عليهم بالايدى.

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كما جاء فى التقارير التى قاموا برفعها لمجلس الادارة، وخاصة فى لقاء الاهلى وهليوبوليس، مما دعى الحكام إلى تقديم شكوى رسمية مرفق بها التقارير الى مجلس الإدارة ضد مسئولى جهاز السباحة بالقلعة الحمراء لما بدر منهم فى حقهم اثناء ادارة مباريات رسمية فى منافسات كرة الماء.

كما يناقش المجلس أيضًا الاستعدادات التى يقوم بها الاتحاد للبطولات التى يشارك فيها والبطولات التى يتظمها خلال الفترة المقبلة، ومنها بطولة افريقيا للناشئين لكرة الماء تحت 16 عاما والتى تقام فى الاسبوع الاول من ابريل المقبل، والتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم لكرة الماء تحت 19 عاما التى تقام فى شهر ابريل ايضا، وبطولة الجراند بيري للغطس التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل، وبطولة الهابا وابا لتطوير المراحل السنية لكرة الماء والتى تقام فى مصر لاول مرة

ويعتزم الاتحاد اقامة البطولة فى احد المدن الساحلة بشرم الشيخ او الغردقة فى الاسبوع الاول من ابريل المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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