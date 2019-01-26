شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يكتسح ليفانتي بخماسية ويخطف المركز الثالث من ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- اكتسح فريق إشبيلية ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة21 من الدوري الأسباني.

تقدم الفريق الأندلسي عن طريق النجم وسام بن يدر في الدقيقة 48، قبل أن يضيف البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وأضاف فرانكو فاسكيز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، ثم سجل بابلو سرابيا الهدف الرابع بالدقيقة 80، وأختتم كوينس بروميس مهرجان الأهداف بأضافة الخامس في الدقيقة 90 بعد تسديدة لركلة جزاء تصدى لها الحارس.

بتلك النتيجة يقفز إشبيلية للمركز الثالث برصيد 36 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الرابع، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 26 في المركز العاشر.