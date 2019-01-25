اونلاين | كورة ستار HD مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر مباراة UAE ضد Australia live korastar يلا شوت البث المباشر

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حقق المنتخب الإمارات فوزًا دراميًا على قيرغيزستان، بنتيجة 3/2، في دور الـ 16، ليضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا في ربع النهائي.

وتقام مباراة الإمارات وأستراليا يوم الجمعة المقبل، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

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وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وسبق أن تقابل المنتخبان في نصف نهائي بطولة آسيا 2015، وكان الفوز من نصيب أستراليا بنتيجة 2/0.

كما تقابلا مرتين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2018، وفازت أستراليا 1/0، و2/0.

وفي 4 مباريات بكأس آسيا 2019، تعادل منتخب الإمارات 1/1 مع البحرين، ثم تغلب 2/0 على الهند، ثم تعادل مع 1/1 مع تايلاند، قبل أن يتغلب 3/2 على قيرغيزستان في دور الـ16.

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وتلقى طاقم التحكيم البحريني الدولي المشارك في إدارة مباريات كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، المزيد من التكليفات للمباريات المقبلة. وشارك الحكم المساعد الدولي ياسر تلفت في إدارة مباراة منتخبي فيتنام واليابان، والتي أقيمت أمس، ضمن إطار منافسات ربع النهائي، وذلك بصفته حكماً خامساً. ويشارك الحكم الدولي نواف شكرالله والحكمان المساعدان الدوليان ياسر تلفت ومحمد جعفر في إدارة مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا، اليوم (الجمعة)، ضمن إطار منافسات ربع النهائي، حيث سيشارك شكر الله بصفته حكماً للفيديو VAR، وتلفت بصفته حكماً مساعداً أولاً، وجعفر بصفته حكماً خامساً (احتياطياً).

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ويحتاج منتخب الإمارات لاستغلال أنصاف الفرص والوصول إلى مرمى أستراليا من جمل محددة، واستغلال انطلاقات حامل اللقب من أجل هز الشباك، وهو أمر مهم للغاية في ظل القدرات التي يملكها المنتخب الإماراتي هجوميًا، بسرعة علي مبخوت وقدراته التهديفية وأيضًا خميس إسماعيل وإسماعيل الحمادي على الأطراف.

وقال أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، إن مثل هذه المباريات تحسمها أنصاف الفرص، خاصة في ظل وجود حسابات فنية وتكتيكية مهمة في حسابات كل فريق.

وأضاف:” لن يترك لاعبو أستراليا مساحات للاعبي الإمارات، ولكن أنصاف الفرص ستكون مهمة للأبيض والاهتمام بالتسديدات والأداء المميز في وسط الملعب”.

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إغلاق المساحات

طالب ضياء السيد، المدير الفني السابق بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بضرورة إغلاق المساحات والاعتماد على الأداء الدفاعي المنظم والفاعلية الهجومية.

وأكد ضياء أن المنتخب الإماراتي كان جيدًا في النسق التكتيكي والأداء المميز دفاعيًا، ولكنه احتاج إلى الضغط بصورة أكبر والتركيز على غلق المساحات.

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الهفوات الدفاعية

يحتاج المنتخب الإماراتي للتركيز بشكل كبير على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت مؤخرًا.

وعانى الأبيض من بعض المشاكل الدفاعية في مباراة قيرغيزستان الماضية ببطولة الدوري، وهو الأمر الذي أصبح يمثل ناقوس خطر قبل مباراة أستراليا، ويجب تصحيحه من جانب المدرب زاكيروني.

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الضغط المستمر

أصبح منتخب الإمارات أيضًا وزاكيروني مطالبًا بالضغط في وسط الملعب، واستغلال غياب صانع الألعاب توم روجيتش.

يحتاج زاكيروني لتكثيف الجهود في خط الوسط، خاصة بوجود أكثر من لاعب ارتكاز بوجود علي سالمين وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن أو إسماعيل الحمادي.

وقال محمد عمر، مدرب الوحدات الأردني الأسبق، إنه تابع مباراة الأردن وأستراليا ولاحظ أن المنتخب الأسترالي لا يقدم مستواه المعهود والنشامى تفوقوا بعدما فرضوا أسلوبهم في وسط الملعب.

وطالب عمر بغلق المساحات والكثافة العددية في وسط الملعب، مع تمريرات مميزة للأمام واستغلال المساحات من جانب مبخوت.