مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر اليوم في كأس آسيا 2019

كوريا الجنوبية والفلبين بث مباشر المجموعة الثالثة الجولة الاولي كأس الامم الاسيوية 2019 , في اطار مباريات الجولة الاولي من المجموعة الثالثة سنكون علي موعد مع مباراة المنتخب الكوري الجنوبي امام منتخب الفلبين في ملعب ال مكتوم بنادي النصر في لقاء سهل للمنتخب الكوري.

كوريا ستسعي لتحقيق الانتصار بكل سهولة علي المنتخب الفلبيني المتواضع وسيتمكن المنتخب الكوري , الذي قهر الماكينات الالمانية في الجولة الاخيرة من المونديال الماضي في دور المجموعات , من الصعود عن تلك المجموعة السهلة التي تضم قيرغيزستان والصين الي جانب الفلبين فالمباريات ستكون في متناول المنتخب الكوري لما يمتلكه الفريق من لاعبين جيدين فهم مرشحين للفوز باللقب في نسخة ذلك العام.

بث مباشر موعد مباراة كوريا اليوم.

يوم الاثنين 7 يناير 2019.

الساعة الثالثة ونصف مساءا بتوقيت مصر.

السابعة الرابعة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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المنتخب الكوري الجنوبي في بداية مثالية ضد خصم متواضع، يأمل في حصد الثلاث نقاط بأكبر عدد من الأهداف الممكنة، وذلك من أجل أي حسابات معقدة في نهاية المشوار في هذه المجموعة، ولكن اللقاء الذي يبدأ به المنتخب في غيابه لاعبه سون لاعب توتنهام والذي سينضم بعد نهاية دور المجموعات، يأمل فيه المدرب ألا يتم التهاون والإستهتار بالخصم.

اللقاء بين الفريقين سيكون غداً الاثنين الموافق 7 / يناير / 2019، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن أحد لقاءات كأس آسيا 2019.

تنطلق مواجهة منتخب كوريا الجنوبية والفلبين فى تمام الساعة الرابعة والنصف غداً الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، مباراة كوريا الجنوبية والفلبين، فى لقاء من لقاءات كأس الأمم الآسيوية لعام 2019 في الإمارات العربية المتحدة 2019.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والفلبين غداً

من المرتقب أن تنقل مباراة كوريا الجنوبية والفلبين، فضائياً عبر قنوات بي إن ماكس 1 – 2، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك.