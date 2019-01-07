الان تتابع مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يطمح منتخب الصين في تحقيق بداية جيدة عندما يتقابل مع قرغيزستان اليوم الاثنين 7-1-2019 على استاد خليفة بن زايد في العين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً كوريا الجنوبية مع الفلبين على ستاد آل مكتوم في دبي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات يوم الجمعة، حيث تلتقي الفلبين مع الصين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وقرغيزستان مع كوريا الجنوبية على ستاد هزاع بن زايد في العين.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وطالب الإيطالي مارتشيللو مدرب الصين لاعبي فريقه بتحقيق مفاجأة في البطولة، وقال: الأمر بسيط، طموحنا هو أن نقدم أفضل ما بوسعنا ونحقق نتائج جيدة.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وأضاف: استعدينا بصورة جيدة من أجل هذه البطولة على مدار 40 يوم، ونحن ندرك أنه في مثل هذه البطولة هنالك فرق مرشحة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران وأستراليا، ولكن في مثل هذه البطولة يمكن أن تكون الفريق المفاجأة.

وأوضح: يمكن أن نكون مفاجأة البطولة، لأنني أعمل في الصين منذ سبع سنوات، وأنا أريد بشكل كبير أن أجلب الفرح للجماهير الصينية.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وكشف المدرب: لسوء الحظ لن يكون وي شيهاو وزياو زهي قادرين على المشاركة في المباراة الأولى بسبب الإصابة، ولكنهما سيشاركان في المباراة الثانية، كذلك فإن القائد زهينغ زهي موقوف في المباراة الأولى، ولهذا فقد استعدينا للعب من دونهم.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وقال ليبي بخصوص منتخب قرغيزستان: شاهدت عدة أشرطة لمبارياتهم مؤخراً، وأنا أعرف مستوى قدراتهم وأفضل لاعبيهم، ولهذا فإننا سنستعد لهم، ونحن ندرك ما سنحتاج في مواجهتهم.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

في الجهة المقابلة أكد الكساندر كريستينن مدرب قرغيزستان جاهزية فريق لانطلاق المنافسة في المشاركة الأولى بالبطولة القارية، وقال: لا أحد يولد وهو يمتلك خبرة، ونحن نكتسب الخبرة تدريجياً، استعدينا بصورة جيدة للبطولة، حيث بدأنا الاستعداد في الربيع الماضي مباشرة بعد انتهاء التصفيات.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وأضاف: خضنا بضعة مباريات ودية أمام فرق جيدة بذات مستوى المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، وبشكل عام نحن جاهزون.

وأوضح مدرب قرغيزستان: من الواضح منتخب الصين يمتلك مدرب خبير فاز بكأس العالم، ولكنه لم يفز بكأس العالم مع الصين.. الصحافة الصينية تعتبر أننا الفرق الأضعف، ولكن المباراة ستبدأ بنتيجة 0-0.

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مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

وختم المدرب: كل ما أعرفه عن المنتخب الصيني هو أنه قوي ومتوازن، لا أعرف أكثر من ذلك، ولكننا سنلعب بطريقتنا وسنركز على أنفسنا فقط.

مشاهدة مباراة الصين وقرغيزستان بث مباشر 7-1-2019 كأس آسيا 2019

المباراة : الصين X قيرغيزستان الجولة: 1

الملعب: استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

الحكم: محمد عبد الله حسن محمد

الموعد: اليوم الاثنين الموافق 7-1-2019 في حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة

المعلق : احمد البلوشي (سمير اليعقوبي + مصطفى ناظم) الكاس

المجموعة C

القنوات الناقلة للمباراة :

Arena Sport 1

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD