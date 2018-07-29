تردد قناة بيراميدز الرياضية Pyramids على نايل سات موعد انطلاقها وبرنامج مدحت شلبي الجديد

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - نرصد تردد قناة بيراميدز الرياضية الجديدة، والتي يملكها تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والتي تم إطلاق البث التجريبي لها اليوم على القمر الصناعي نايل سات، لتكون البوابة الرياضية لنادي الأهرام الجديد، وسنتعرف على أهم تفاصيل برامج قناة Pyramids الجديدة.

يستقبل تردد قناة بيراميدز الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن لجمهور الكرة المصرية من كافة أقطار العالم متابعة بث مباشر لجميع برامج القناة على مدار الساعة من خلال شاشات التلفاز وبث القناة عبر موقع يوتيوب، مع مجموعة من أبرز البرامج الرياضية التي يقدمها باقة من أقوى الإعلاميين الرياضيين في مصر وعلى رأسهم الكابتن مدحت شلبي والتي اعلنت إدارة القناة التعاقد معه رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية.

تردد قناة بيراميدز الرياضية

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يمكن لجميع الراغبين في ضبط تردد اشارة قناة بيراميدز الرياضية الجديدة، ادخال التردد 11334 أفقي 27500 عبر القمر الصناعي نايل سات على جهاز الرسيفر الخاص بهم، والتمتع بمشاهدة البث التجريبي للقناة التي ستنطلق خلال أيام رسمياً.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قناة بيراميدز الجديدة ستنطلق مع مجموعة من البرامج التي يقدمها كبار نجوم الاعلام الرياضي في مصر، مع باقة من كبار محللي اللعبة مثل العميد أحمد حسن، والنجم أحمد حسام ميدو، وحسام وإبراهيم حسن، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، وسيتم الإعلان عن هوية البقية خلال أيام.

سوف يتم انطلاق قناة بيراميدز يوم 2 من شهر أغسطس القادم، أي بعد أيام قليلة للغاية، وسيتم الإعلان عن خريطة برامج القناة ومواعيدها.