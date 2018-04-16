بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاثنين 16-4-2018 في الدوري المصري

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - نقدم الخليج 365 اليوم خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الإثنين 16-4-2018 في الدوري المصري، يلا شوت الاتحاد السكندري وطلائع الجيش أون لاين لقاء الاتحاد ضد الطلائع في الدوري المصري.

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معلومات عن مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لايف اليوم الاتحاد Vs طلائع الجيش، البطولة : الدوري المصري (الجولة الثانية والثلاثين)، القنوات الناقلة : أون سبورت، الملعب : برج العرب "أرضية الاتحاد"، المعلقين : محمد الغياتي ، نتيجة مباراة الذهاب :التعادل 0-0.

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موعد مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش اونلاين اليوم في تمام الـ 19:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساءاً بتوقيت مصر.

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