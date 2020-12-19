لماذا تضعف القدرة الحميمة عند الرجل وما طرق العلاج؟

لماذا تضعف القدرة الحميمة عند الرجل هو السؤال الذي تطرحه الكثير من الزوجات عندما يلاحظن ان الزوج يرفض اقامة العلاقة الحميمة بشكل متكرر. ومن الممكن ان يرتبط هذا بعوامل عدة. ويشير الاختصاصيون الى بعض الاسباب النفسية والجسدية. ومن المهم التعرف عليها من اجل ايجاد حل للمشكلة. وهذا ابرز ما يجب معرفته من اجابات على السؤال لماذا يحصل الضعف الجنسي وبالتالي القدرة الحميمة عند الرجل.

اسباب ضعف قدرة الرجل الحميمة



من اجل الاجابة على السؤال عن سبب ضعف القدرة الحميمة عند الرجل من المهم الانتباه الى بعض العوامل الجسدية والاخرى النفسية.

1 التوتر والضغط النفسي اثناء العلاقة وهو ينتج غالباً عن حدوث الخلافات والمشاكل الزوجية او عن الخوف من عدم القدرة على اتمام العلاقة حتى النهاية لسبب ما.

2 القلق والاكتئاب. ويعتبر تراجع الرغبة من ابرز الاعراض التي تواجه من يعاني منهما. وهما النتيجة الحتمية لبعض المشاكل الحياتية.



3 بعض الامراض وابرزها السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. فهي تؤثر بطريقة سلبية على الدورة الدموية وعلى كمية الدم التي تتدفق الى المنطقة الحميمة. وهذا ما ينكعس بشكل كبير على الاداء الحميم.

4 تناول بعض انواع الادوية ومنها تلك التي تستخدم لتعديل مستوى السكر في الدم او لمنع ارتفاع ضغط الدم. كما يمكن ان تؤثر على القدرة الحميمة الادوية التي تحتوي على مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين.

5 امراض القلب والادوية التي تساعد على علاج ارتفاع مستوى حموضة المعدة.



العلاج

من الممكن علاج مشكلة الضعف الجنسي عند الرجل بطرق مختلفة يمكن الاختصاصي ان يقوم باختيارها بحسب الحالة.

- الدواء. ويشمل هذا المقويات التي يصفها الطبيب او الصيدلاني. الا ان بعض الرجال يعانون في هذه الحالة من عدد من الاعراض الجانبية ومنها احمرار الوجنتين وانخفاض مستوى ضغط الدم مع ما يمكن ان يرافق هذا من شعور بالدوار والغثيان. الا انها تزول خلال وقت قصير. ورغم هذا من الخطأ تناول هذه الادوية من دون استشارة الطبيب الاختصاصي.

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- الفحوصات وخصوصاً فحص الهرمونات ومنها هرمون التستوستيرون الذي يعمل على تنظيم الرغبة. وفي هذه الحالة يمكن معرفة درجة تركيزه في الدم من اجل الحصول على العلاج المناسب. ومن الممكن ان يصف الطبيب دواء يمكن تناوله عن طريق الفم او بواسطة الحقن.

- العملية الجراحية. بحسب كل حالة قد يحتاج الرجل الى الخضوع لجراحة في المنطقة الحميمة. وقد تتم في هذه الحالة عملية زرع اصطناعية او اعادة توّعي.

اسباب ضعف القدرة المفاجئة

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من الممكن ان يبدأ الرجل من المعاناة من ضعف القدرة الحميمة بشكل مفاجئ. وهو ما يعود الى اسباب مهمة.

- مشاكل الغدد الصماء التي يمكن ان تؤدي ايضاً الى مشاكل اخرى منها السكري ومشاكل عصبية.

- امراض القلب التي تؤدي الى ضعف الدورة الدموية ومنها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين.

- زيادة الوزن المفرطة التي تحد من القدرة على بذل الجهد الجسدي خلال العلاقة الحميمة.

- الاضطرابات الهرمونية وخصوصاً تراجع مستوى هرمون التستوستيرون وارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين.

- المشاكل العصبية. وهذا يسبب ضعف التواصل بين الجهازين العصبي والتناسلي ويمكن ان يترافق مع امراض منها الالزهايمر وباركنسون واورام الدماغ والعمود الفقري. ويشكل هذا افضل الاجابات على السؤال لماذا تضعف القدرة الحميمة عند الرجل.

