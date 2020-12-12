فوائد العسل لعلاج جفاف المهبل ومشاكل المنطقة الحساسة

يمكن استخدام العسل لعلاج جفاف المهبل في المنزل ومن دون الحاجة الى اعتماد اي طرق اخرى. ويعود السبب الى ان العسل يحتوي على الكثير من الخصائص التي يمكن ان تساعد على التخلص من هذه المشكلة بسرعة وفعالية. ومن المهم في هذه الحالة استخدام النوع الطبيعي منه. وهو ما تفعله الكثير من النساء اللواتي يعانين من هذه المشكلة واللواتي لا يرغبن في اعتماد الحلول الطبية. وهذه ابرز واسهل طرق استخدام العسل لعلاج جفاف المهبل في المنزل في مدة قصيرة جداً.

فوائد العسل للمهبل



قبل معرفة اسهل وافضل طرق استخدام العسل لعلاج جفاف الهبل من المهم التعرف على ابرز الفوائد التي يمكن ان يعود بها هذا على المنطقة الحميمة.

- يحتوي العسل على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تساعد على محاربة السموم والشوارد الحرة والجزيئات والبقايا الضارة المسببة لظهور علامات الشيخوخة كما لبعض الامراض والمشاكل الصحية وعدد من أنواع السرطان ومنها سرطان المهبل وعنق الرحم.

- يمكن الاستفادة من العسل الطبيعي من اجل علاج مشكلة تكيس المبيضات التي تعاني منها نسبة كبيرة من النساء حول العالم والتي يمكن تفاقمها ان يؤدي الى مشاكل اخرى تتطلب العلاج الطبي الفوري.

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- يساهم تناول العسل يومياً في الحد من حدوث الافرازات المهبلية التي يمكن ان تقلل فرص حدوث الحمل لدى بعض النساء. وهذا يعني انه يمكن الاستعانة به كعامل مساعد جيد في حال الرغبة في الانجاب.

طريقة استخدام العسل لعلاج جفاف المهبل

من السهل اعتماد العسل طريقة لعلاج جفاف المهبل والنتائج السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك. فهو يتسم بخصائص شفائية كما انه يمد الجسم بالمغذيات. والسبب انه مصدر مهم للفيتامينات والمعادن والمكونات المضادة للفطريات والجراثيم التي يمكن ان تسبب الالتهابات المختلفة. كما يمكن المرأة اللجوء اليه من اجل تخفيف الم الدورة الشهرية في حال حدوثه. وهو يشكل جزءًا لا يتجزأ من وصفات يمكن الاعتماد عليها من اجل ترطيب المهبل. ويمكن فعل هذا بطرق مختلفة.

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- ينصح مثلاً بدهن القليل من العسل على منطقة المهبل وبتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الدافئ.

- من المفيد ايضاً ان يتم في الصباح قبل موعد الفطور يومياً شرب كوب من الماء الدافئ يحتوي على ملعقة وسط من العسل. فهذا يساهم في تحفيز الدورة الدموية في المنطقة الحساسة ما يؤدي الى ترطيبها والحد من جفافها مع ما يعود عليه هذا من نتائج ايجابية على الصحة الحميمة والعلاقة الزوجية.

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- يمكن تناول ملعقة وسط من العسل مع المكسرات النيئة وخصوصاً الجوز واللوز في الصباح الباكر وقبل تناول طعام الفطور.

- من المهم تطبيق وصفة تحتوي على القليل من العسل مع كمية مناسبة من اللبن الرائب. يمزج المكونان ويتم وضع القليل من المزيج داخل المنطقة الحساسة. فهذا يساعد على محاربة الفطريات والبكتيريا الضارة المسببة للحكة والالتهابات والجفاف.

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- ومن الوصفات التي يمكن تطبيقها ايضاً مزج القليل من خل التفاح مع ملعقة وسط من العسل وتناول المزيج مرة يومياً.

- ومن طرق استخدام العسل لعلاج جفاف المهبل تلك التي تقوم على مزج القليل منه مع كمية كافية من الماء وغسل المهبل من الداخل بالمزيج ثم الانتظار لمدة 5 دقائق قبل الغسل مجدداً بالماء الفاتر ثم التجفيف بلطف.

