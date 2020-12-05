ترطيب المهبل منزلياً قبل العلاقة بين المنافع والاضرار 

من الممكن ترطيب المهبل بطرق منزلية قبل العلاقة الزوجية. فهذا يمنع شعور الزوجة بالالم او الوخز او الحكة ويساعد على اتمام هذه العملية بنجاح حتى النهاية. ولهذه الغاية يتم استخدام مكونات طبيعية تساعد على الحد من جفاف المنطقة الحساسة وعلى الحد من الاحساس بالحريق المزعج جداً. ولهذه الطرق العديد من الفوائد. لكن يبدو انها يمكن ان تنطوي على بعض الاضرار ايضاً بحسب ما يشير اليه الخبراء. إذاً ومن اجل عدم اساءة استخدام وسائل ترطيب المهبل في المنزل من المهم معرفة المزيد من المعلومات عنها.

ابرز مرطبات المهبل المنزلية

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يعتبر الجفاف المهبلي من ابرز المشكلات التي يواجهها عد كبير من الزوجات. حول العلم. وهي تنتج عن اسباب عدة مختلفة. ولهذا يحتجن الى ترطيب المهبل من اجل تسهيل العلاقة الحميمة. وغالباً ما يلجأن لهذه الغاية الى بعض انواع الكريمات واحياناً الى المرطبات المنزلية ومن ابرزها زيت الزيتون، خلاصة البابونج، جل الالوي فيرا، الفازلين، كريمات الجسم، اللبن الزبادي وزلال البيض. وتوفر هذه المواد الترطيب الموقت ويمكن ان تساعد على اتمام العملية الحميمة مع تخفيف الشعور بالالم لوقت قصير. لكن يبدو ان لهذه المزلقات بعض التأثيرات السلبية. فمن الممكن ان يسبب بعضها الخلل في البيئة المهبلية وان يؤدي الى حدوث بعض المشاكل المزعجة التي يمكن ان تعيق تلك العلاقة وتحول دون القيام بها حتى نهايتها.

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- يتم عادة استخدام الكريمات المرطبة التي تعتمد للعناية ببشرة الجسم، علماً انها غير صالحة لتسهيل العملية الحميمة بحسب ما يشير اليه الخبراء. فما يجب فعله في هذه الحالة هو التشحيم لا الترطيب. ولهذا فإن استخدام تلك الكريمات يمكن ان يرطب المنطقة الحساسة لوقت قصير جداً وبعد ذلك تصبح جافة مجدداً ما يسبب الشعور بالالم.

- قد يسبب استخدام المرطبات المنزلية المختلفة تهيج الجلد في منطقة المهبل. كما انه قد يؤدي الى نموالبكتيريا والجزيئات الضارة فيها. وهذا يعني حدوث الالتهابات والحكة وغير هذا من المشاكل المزعجة التي تحتاج مع مرور الوقت الى علاج طبي ويمكن ان تؤثر على الانجاب.



- كذلك يمكن استخدام الزبادي والبيض والزيت من اجل ترطيب المهبل قبل العلاقة الزوجية ان يجعل ازالة بقاياها امراً صعباً بعد انتهاء هذه العلاقة. وهذا ما يسبب ايضاً نمو البكتيريا الضارة وظهور بعض الاعراض المزعجة جداً.

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- قد يؤثر استخدام بعض المكونات المنزلية المرطبة ذات التركيبة السميكة الى التأثير بشكل سلبي على القدرة الانجابية حيث يحد من عملية التخصيب. ولهذا لا ينصح باستخدامها في حال كانت العلاقة تهدف الى الحمل.

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- الحساسية. من المعروف ان المهبل منطقة حساسة جداً. ولهذا لا بد من العناية بها بدقة وبشكل جيد مع الانتباه اثناء تطبيق الوصفات الطبيعية عليها. فمن الممكن ان يؤدي هذا في بعض الاحيان الى حدوث رد فعل تحسسي مع بعض الاعراض المزعجة والالم والحكة والحريق. ولهذا ينصح دائماً باستشارة الطبيبة الاختصاصية قبل استخدام اي مادة او مكون على هذه المنطقة وان كانت طبيعية مئة في المئة. ويجب دائماً تذكر مدى حساسية تلك المنطقة من الجسم وان كانت المكونات الطبيعية اقل ضرراً من تلك الصناعية. ولهذا السبب من الضروري توخي الحذر اثناء اعتماد طريقة ترطيب المهبل المنزلية قبل البدء بالعلاقة الحميمة. كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وشرب كمية كافية من الماء يومياً.

