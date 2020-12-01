من المهم جداً معرفة اسباب البرود عند النساء وطرق علاجه لأن هذا يمكن ان يساعد على تحسين الحياة الزوجية عموماً وعلى جعل العلاقة الحميمة اكثر متعة ونجاحاً. ومن اجل ذلك من الضروري التعرف على كل التفاصيل التي ترتبط بهذه الحالة. وهكذا يعتبر الاطلاع على اسباب البرود عند النساء وطرق علاجه امراً مصيرياً وضرورياً.

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تتعدد اسباب البرود عند النساء وتختلف طرق علاجه. والبرود يعني عدم قدرة المرأة على التفاعل بشكل صحيح مع الزوج اثناء ممارسة العلاقة الحميمة. كما انه قد يدفعها الى رفض هذه العلاقة. ومن الممكن ان ترتبط هذه الحالة ببعض المشاكل الجسدية مثل ضيق المهبل والاحساس بالألم اثناء العملية الحميمة. ومن الممكن ان تعود الى اسباب نفسية مثل التوتر والقلق والاكتائب وربما الشعور بالخجل والذنب.

الاسباب

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اذاً يرتبط البرود في العلاقة لدى الزوجة احياناً بعوامل جسدية واخرى نفسية. وتتشارك الكثير من النساء ممن يواجهن هذه المشكلة بعض الاسباب الاكثر شيوعاً.

- الشعور بالملل بسبب الروتين واعتماد الوضعية نفسها مثلاً.

- الاحساس بالتعب والألم في مكان ما من الجسم وخصوصاً بعد قضاء يوم طويل في العمل ثم الاهتمام بالشؤون المنزلية.

- عدم الارتياح النفسي والشعور بالتوتر او القلق او الاكتئاب لأسباب مختلفة.

- المرض والخضوع لعلاج مستمر ودائم.

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- الاضطرابات الهرمونية التي تنتج عن عوامل مختلفة.

- الشعور بالألم اثناء العلاقة والذي يمكن ان ينجم مثلاً عن جفاف المهبل او التشنج المهبلي او الالتهابات او الجروح او الخوف المسبب للتشنج العام.

- حدوث ضعف في تدفق الدم الى المنطقة الحميمة. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيبة الاختصاصية من اجل معرفة السبب وايجاد العلاج المناسب.

- عدم امتلاك المعلومات التي ترتبط بالعلاقة الحميمة وخصوصاً في حالة الزواج المبكر. وهكذا لا يمكن المرأة ان تلجأ الى طرق تساعدها وزوجها على الشعور بالمتعة اثناء العلاقة لأنها لا تعرف كيفية ذلك.

العلاج

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يعتبر الحوار والمصارحة بين الزوجين من اولى الخطوات المفيدة التي يمكن القيام بها من اجل حل مشكلة البرود عند النساء وهذه ابرز طرق علاجه المختلفة.

- تنمية الثقافة المرتبطة بالعملية الحميمة وكيفية اتمامها بنجاح من خلال جمع المعلومات ذات الصلة.

- توفير المحفزات مثل الحركات التمهيدية وطرق الدلع. ومن المهم ان تعرف الزوجة ما يحبه الزوج في العلاقة. فهذا يمكنهما من الشعور بالمتعة معاً.

- علاج المشاكل التي يمكن ان تسبب الشعور بالالم مثل جفاف المهبل والتهاباته وضيق الحوض. ويمكن هذا من خلال تناول الادوية او ممارسة بعض التمارين مثل تمارين كيجل.

- من المفيد ان يقوم الزوج بعملية تدليك للزوجة تساعدها على الشعور بالاسترخاء وعلى الاستعداد لممارسة العلاقة بشكل افضل.

العلاجات الطبية

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بعد معرفة اسباب البرود عند النساء يسهل ايجاد طرق علاجه الطبية. وتتوفر في هذه الحالة العديد من الوصفات.

- العلاج النفسي الذي تطلق عليه تسمية علاج سيبيا وعادة ما تخضع له النساء اللواتي يعانين من تقلب المزاج ولا يكترثن لشؤون العائلة وخصوصاً لحاجات الزوج.

- علاج الاستروجين الذي يمكن تناوله على شكل حبوب من اجل تعزيز عمل هذا الهرمون الذي يحفز الرغبة ويحد من جفاف المهبل المسبب للألم ثم للبرود.

- العلاج بالتستوستيرون ويجب اللجوء اليه بحذر لأنه يمكن ان يسبب خللاً في عملية نمو الشعر الزائد في الجسم وان يجعل الصوت اكثر خشونة واقل انثوية. وقبل هذا من الضروي ان يحدد الطبيب الاختصاصي اسباب البرود عند النساء ليعرف افضل طرق علاجه.



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