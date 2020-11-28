النباتات علاج طبيعي وفعّال لضعف الإنتصاب

يقدّر الخبراء أنَّ أكثر من نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40-70 يعانون من ضعف الإنتصاب، وهي مشكلة شائعة لدى الرجال، بحيث يتأثر الأداء الجنسي للرجل مع تقدمه في العمر.

ويعرف ضعف الإنتصاب بأنه عدم القدرة المستمرة والمتكررة لتحقيق الإنتصاب الكافي أو المحافظة عليه للأداء الجنسي، وقد تترك هذه الحالة، شعور بالإحباط وفقدان الحماس.

الكثير من الأمراض والمشاكل قد تسبب اضطرابات في الأداء الجنسي، ويلجأ الكثيرين منهم إلى علاجات فيزيائية، ويستعين البعض الآخر بالأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم، أو شراء كريمات جلّ مُخصصة لهذه المشكلة، وهناك من يعتقد أنّ الإسترخاء أو مرور الوقت هو الحلّ.

لكن، هل يمكن علاج مشكلة ضعف الإنتصاب عن طريق النباتات؟

في الواقع، نعم، ثمّة عدد من الأعشاب التي يُمكن أن تساعد على ذلك، مع اختلاف تأثيراتها ومفاعيلها.

"الجميلة"، تُطلعك على مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية، التي تُساعد في علاج ضعف الإنتصاب، في السطور الآتية:

نباتات لعلاج ضعف الإنتصاب بمفعول سحري

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نبتة الجنسينغ:

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هي النبتة الأكثر شعبية في هذا المجال، ويمكن الحصول على فوائدها عن طريق الكبسولات أو بإضافتها إلى مشروبات الطاقة مثل الشاي والقهوة، فهي تساعد الرجل على التحكّم بالضغط النفسي والقلق، لذا، يمكنه استهلاكها من دون أن تترتب على ذلك أيّ آثار جانبيّة، لكن، من الأفضل ألا يفعل ذلك في حال كان يتناول أدوية مضادّة للاكتئاب.





نبتة الأيبيمديوم ساجيتاتوم:

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تُسمى هذه النبتة أيضاً "عشبة العنزة"، وقد تبدو هذه التسمية مضحكة، لكن، إليك الحكاية؛ منذ قرون خلت، لاحظ راعي ماشية صينيّ أنَّ حيوانات الماعز التي تأكل من هذه النبتة تظهر حاجتها إلى المعاشرة وإن لم يكن الموسم مؤاتياً لذلك، لا عجب في هذا، فخلاصة الأيبيمديوم تحتوي على مادة الإيكارين التي تساعد على استرخاء العضلات المتشنجة، وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أنَّ هذه العشبة تتسم بخصائص الفياغرا الطبيعيّة.



اللافندر:

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نعلم جيداً أنّه يمكن مزج اللافندر مع مواد أخرى لأغراض التدليك والإستحمام والتخلّص من التوتّر، لكن ما قد لا نعلمه هو أنّ ضعف الإنتصاب لدى الرجال قد يعود إلى أسباب مثل القلق والتوتّر العصبي، الأمر الذي يؤثر سلباً على تجاوب أدمغتهم مع العملية الحميمة، وفي هذه الحالة، يُعدّ الاسترخاء العلاج المناسب ولا شكّ في أنّ اللافندر هو الحلّ.



نبتة الجنكة بيلوبا:

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يُمكن استخدام هذه العشبة كمضاد طبيعيّ للتخثّر، ما يعني عدم بلوغ الدم المنطقة الحميمة بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإنتصاب، لكن، يجب عدم استهلاك الجنكة بيلوبا مع أدوية أخرى، فقد تترتّب على ذلك بعض المخاطر، على أيّة حال، لقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّها نبتة فعالة لعلاج مشكلة الإنتصاب لدى الرجال.



نبتة اليوهمبي:

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يُساعد استهلاك هذه النبتة على تمديد الأوعية الدموية، لكن، لا بدّ من القيام بذلك بحذر وبناءً على استشارة طبيّة، مع الإشارة إلى أنّه يمكن تناولها كمتممات.



أسباب ضعف الإنتصاب

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فيما يأتي أسباب ضعف الإنتصاب:

ثمة قاعدة ثابتة مفادها التالي: لكي نجد الدواء علينا أن نبحث عن سبب الداء، وهذا ينطبق على مشكلة ضعف الإنتصاب لدى الرجال، فلكي تحدث هذه العملية بالشكل الصحيح، لا بدّ من توفّر شروط محدّدة ترتبط بعمل بعض الأعصاب وبالدورة الدموية وردّ الفعل الدماغي، وهذا يعني أنّ عدم توفّر أيّ من هذه الشروط يعدّ أحد أسباب المشكلة، كذلك ثمّة أسباب أخرى مثل السكّري، ارتفاع ضغط الدم، القلق النفسي، الاضطرابات على مستوى الأوردة، الجروح الموضعية.

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