نصائح في العلاقة الحميمة الناجحة للمرأة الكسولة 

يمكن ان تواجه العلاقة الحميمة بين الزوجين بعض العقبات ومنها عدم رغبة الزوجة بإقامتها متى اراد الزوج ذلك ورفضها هذا في بعض الاحيان. ويمكن ان يرتبط هذا الرفض ببعض الاسباب مثل الكسل والخمول او الشعور بالتعب بعد نهار عمل طويل. وهذا ما يمكن ان يشكل مشكلة كبيرة في الحياة الزوجية عموماً مع مرور الوقت. ولهذا لا بد من وضع حد لهذه الحالة عن طريق اتباع بعض النصائح العملية الفعالة والمفيدة جداً. وهذا ابرز ما يجب ان تفعله الزوجة الكسولة ودائمة التعب من اجل علاقة حميمة وزوجية ناجحة.



تعب الزوجة والعلاقة الحميمة



يمكن الزوجة ان ترفض اقامة العلاقة الحميمة مع الزوج لأنها تشعر بالتعب على المستوى الجسدي واحياناً النفسي. وفي هذه الحالة فإنها لا تمتلك الطاقة اللازمة من اجل اتمام هذه العلاقة بالطريقة الصحيحة. كما انها لا تتمتع بالمزاج الحسن الذي يسمح لها بالتفاعل مع الزوج بالطريقة الصحيحة. وما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن ذلك ان يعود بالكثير من الفوائد الجسدية والنفسية على المرأة. فهو يزيد مستوى الطاقة لديها ويعيد اليها الشعور باليقظة والنشاط وبالتحسن على المستوى المعنوي. كما انه يدفعها الى الاحساس بالارتياح والتجدد والانطلاق مجدداً.

نصائح للزوجة الكسولة في العلاقة

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لا يمكن المرأة الكسولة او المجهدة او دائمة التعب ان تتهرب من اقامة العلاقة الحميمة بشكل مستمر. فهذا يمكن ان يؤثر بشكل سلبي واضح على الحياة الزوجية ومن الممكن ان يسبب الانفصال في بعض الحالات. ولهذا من المفيد ان تتبع بعض النصائح العملية المهمة.



- في حال الشعور بالتعب بسبب ضغط الحياة اليومية وساعات العمل المهني والمنزلي الطويلة، من الافضل الا ترفض العلاقة نهائياً وان تتحدث الى الزوج لكي يحددا الوضعية التي لا تزيد شعورها بالاجهاد ولكي يتعاون معها من اجل اقامة العلاقة بالطريقة التي تمنع شعورها بالانزعاج والتي تسعد كليهما.

- من المهم ان تصر على القيام بالحركات التمهيدية مثل الاحتضان والمعانقة لبضع دقائق. فهذا يساعد على تحسين مزاجها وعلى تعزيز الرغبة لديها في ممارسة العلاقة. كما انه يشعرها بالامان الناتج عن وجود الزوج الى جانبها.

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- اذا كان سبب تراجع الرغبة لدى الزوجة هو الشعور بالثقل في المعدة والامعاء بعد تناول طعام العشاء، فمن الممكن ايجاد الحل المناسب ايضاً. وفي هذه الحالة يمكن الانتظار لمدة 30 دقيقة حتى يتم الشعور بالارتياح او تدليك المعدة بطريقة مدروسة تسرع عملية الهضم. وينصح مثلاً بالقيام بذلك من خلال الضغط اللطيف مع رسم الحرف C اثناء الاستحمام.

- من اجل الشعور بالانتعاش من المهم جداً الاستحمام بالماء الفاتر. فهذا يساهم في تعزيز الشعور بالراحة على المستويين النفسي والجسدي.

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- يمكن اقتراح القيام بالعلاقة في الصباح حيث اشارت بعض الدراسات الى ان هذا قد يحفز عمل الجهاز المناعي ويعمل على تقويته ويحمي الجسم من حدوث الالتهابات.

- ومن اجل الشعور بالارتياح على المستوى النفسي تحديداً من المهم ايضاً العناية برائحة الفم والجسم، علماً ان الزوج قد لا يهتم بهذا الى حد كبير.

- ومن النصائح المهمة التي يمكن تقديمها من اجل تحفيز المرأة الكسولة او التي تشعر بالتعب على اتمام العلاقة الزوجية هو ان تقوم بهذا وان كانت تعاني من التشنجات او حتى من الصداع. فهذا يمكن ان يساعد على التخفيف والحد منها.





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