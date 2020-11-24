كيفية تحضير قهوة لتحفيز الرغبة في العلاقة بين الزوجين

ما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن تحضير ما يعرف باسم قهوة العلاقة الحميمة في المنزل. واطلقت عليها هذه التسمية لأنها تحفز القدرة على اقامة العلاقة الحميمة وتعزز الرغبة لدى كل من الزوجين. ولهذا من المهم معرفة كيفية اعدادها في المنزل وابرز الفوائد التي يمكن ان يقدمها شربها بطريقة منتظمة. وهذا كل ما يجب معرفته عن قهوة العلاقة الحميمة المميزة.

فوائد قهوة العلاقة الحميمة

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من اجل تحفيز الرغبة قبل اقامة العلاقة الحميمة، من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية الفعالة وسهلة التحضير. وفي هذه الحالة ينصح بتحضير قهوة العلاقة الحميمة. ومن المعروف انه من المفيد تناول القهوة العادية باعتدال. لكن ما لا يعرفه الكثير من الاشخاص هو انه يمكن مزجها مع بعض المكونات الاخرى ان يساهم في تعزيز الرغبة في اقامة العلاقة الزوجية بفضل العديد من الخصائص. ويشار الى قهوة العلاقة الحميمة اصبحت رائجة في الولايات المتحدة الاميركية وهي تحتوي على مكونات طبيعية 100%. ومن هذه المكونات القرفة التي تعرف بتأثيرها الايجابي المهم على الرغبة وبودرة الماكا التي تزود الجسم بالطاقة.

طريقة تحضير الوصفة

من اجل تحضير هذا النوع من القهوة من المهم توفير بعض المكونات الاساسية التي تشكل مجتمعةً مادة يمكن ان تزيد الرغبة في اقامة العلاقة الحميمة. ومن المفيد تناول المزيج مرة واحدة قبل موعد هذه العلاقة.

المقادير

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يحتاج تحضير هذا النوع من القهوة من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة واولها توفير هذه المكونات.

كوب من القهوة السوداء السائلة

ملعقة طعام من بودرة الكاكاو

ملعقتا طعام من حليب جوز الهند

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ملعقة وسط من بودرة ماكا التي يمكن شراؤها من المتاجر المتخصصة

ملعقة وسط من بودرة القرفة

ملعقة طعام من العسل والافضل ان يكون طبيعياً

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الخطوات

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1 يتم تحضير القهوة السوداء بالطريقة الاعتيادية.

2 تترك القهوة بعد هذا لتهدأ لمدة 5 دقائق ثم تضاف اليها بودرة الكاكاو وحليب جوز الهند والقرفة والعسل. يتم المزج جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس من دون بقايا صلبة.

3 اخيراً تضاف الى المزيج بودرة الماكا ويتم المزج مجدداً بشكل جيد حتى تنسجم المكونات تماماً.

4 كذلك يمكن في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي خاص من خلال تطبيق هذا البرنامج.



الفطور. طبق يحتوي على الشوفان مع بودرة البندق وبضع حبات من التوت، كوب من القهوة التي تحتوي على القرفة والزنجبيل والكرداموم، بضع حبات من فاكهة التين الطازج او المجفف.

وجبة خفيفة. كوب مخفوق يحتوي على 200 ملل من الشوفان، ملعقة وسط من بودرة الكاكاو، ملعقة طعام من بودرة ماكا، ثمرة موز.

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الغداء. طبق من الخضار المطهوة على البخار يحتوي على الهليون والشمندر والكرفس مع القليل من الحمص المطحون ورشة من الزنجبيل، طبق من الجمبري المطهو مع الحليب والكمون، بضع قطع من البطيخ.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية طبيعية تحتوي على رشة من القرفة.

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وجبة العشاء. بيضة مسلوقة وطبق سلطة مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

وفي موازاة اتباع هذا النظام الغذائي من المهم شرب قهوة العلاقة الحميمة قبل موعد اقامتها بوقت لا يتعدى الـ30 دقيقة. كذلك من الضروري الانتباه الى محفزات الرغبة الاخرى مثل حركات الدلع والاطلالة التي تثير الزوج وتجذبه من خلال العناية بالمظهر بالطريقة التي يحبها ويفضلها.



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