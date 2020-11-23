ابرز الفوائد الصحية لممارسة العلاقة الحميمة

تُعتبر العلاقة الزوجية اتّحاد بين رجل وامرأة في إطارٍ من الحقوق والواجبات، ويٌعتبر التقارب العاطفيّ من أهم العوامل التي تساهم في نجاح الزواج؛ ويتشارك الزوجيّن مسؤوليّات الحب الذي يُوثِّق هذا الرباط المُقدّس ويدعمه ويُقويّه، كما قد يعتبره البعض الإنجاز الأعظم في حياتهم، والذي يعتزّون به ويسعون بجدّ للحفاظ عليه؛ لأنه يُحقق للمرء السعادة، والإستقرار النفسي، والتناغم والانسجام.

وتُشكِّل العلاقة الحميمة المنتظمة والثابتة بين الأزواج، تجسيد الرابط المقدس بين الزوجين، بالإضافة الى المتعة في ممارستها، التي تنطوي على العديد من الفوائد الصحية، ولها تأثير إيجابي على الصحة، سواء الصحة النفسية أو البدنية.

"الجميلة"، تُطلعك على الكثير من الفوائد الصحية والذهنية، التي تتخطى تلك الدقائق الخاصة التي تمضيها مع شريكك، في السطور الآتية:

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العلاقة الحميمة: مفيدة لصحّة قلبك

لا يكف الخبراء عن التحدث عن الأطعمة التي تحول دون إصابتك بأمراض القلب والشرايين، إلا أنّ قلّة منهم تأتي على ذكر فوائد العلاقة الحميمة في هذا الإطار، فقد توصل علماء بريطانيون أخيراً، من خلال متابعتهم 914 حالة رجل على مدى 20 عاماً، أنّ الرجال الذي يقومون بالعلاقة الزوجية مرتين أسبوعياً هم أقلّ عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يكتفون بمرة واحدة.

العلاقة الحميمة: تسكّن ألمك

هذا صحيح! فخلال إقامتك العلاقة الحميمة، يفرز جسمك الأوكسيتوسين، وهو هرمون يحفّز إنتاج الدوبامين والأندورفين، أو هرمونيّ السعادة والراحة، وفي هذه الحالة، تقولين وداعاً لكلّ الآلام.

العلاقة الحميمة: تعيد إليك شبابك

هل يعقل أن تكون ممارسة العلاقة الحميمة أكثر فعالية من كلّ تلك المنتجات المخصصة لمحاربة علامات التقدم في السن؟ ربّما، فقد توصل باحث بريطاني من المستشفى الملكي في إسكتلندا، وبعد أن قام بدراسة شملت 3500 شخص تراوح أعمارهم بين 18 و102 عاماً، على مدى 10 سنوات، إلى أنَّ الأزواج الذين يقومون بالعلاقة الحميمة 3 مرات أسبوعياً يبدون أصغر بنحو 10 سنوات من أولئك الذين لا يمارسونها سوى مرتين.

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العلاقة الحميمة: تحميك من ارتفاع الضغط

إنسي تقنيات التنفس التي تقيك خطر ارتفاع ضغط الدم! لقد تبيّن، من خلال دراسة أجريت أخيراً، أنه يمكن العلاقة الحميمة الكاملة أن تؤدي هذه المهمة، فقد شملت الدراسة 24 امرأة و22 رجلاً وطلب إليهم أن يدونوا، على مفكرة خاصة، سجل علاقاتهم الحميمة، قبل أن يخضعوا لإختبار ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين قاموا بعلاقة حميمة كاملة أظهروا انخفاضاً في مستوى ضغط دمهم، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

العلاقة الحميمة: تنمي ذكاءك

لا يمكن الفصل بين الحياة الجنسية وتلك الذهنية، هذا ما توصلت إليه دارسة أجراها باحثون من جامعة برينستون، على عدد من الفئران، وأظهرت أنّ إقامة العلاقة الحميمة بانتظام تساعد على نمو القدرات الذهنيّة وعلى زيادة التواصل بين الخلايا العصبية، إذاً، هي تجعلك أكثر ذكاءً!

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