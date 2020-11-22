اسباب ألم اسفل البطن اثناء العلاقة الحميمة 

يعتبر ألم اسفل البطن اثناء العلاقة الحميمة الكاملة من الحالات الشائعة في اوساط الزوجات. ومن الضروري التعرف على اسبابه التي تختلف بين امرأة واخرى والتي تتبع عوامل متنوعة. فهذا يمكن ان يساعد على ايجاد العلاج المناسب وعلى تخفيف الوجع او على وضع حد نهائي له. وتنقسم اسباب الم اسفل البطن اثناء العلاقة الزوجية الى قسمين، الاسباب الشائعة لدى النساء وتلك الشائعة لدى الرجال.

اسباب الم اسفل البطن خلال العلاقة

عند التحدث عن اسباب الم اسفل البطن اثناء العلاقة الحميمة يمكن التفكير بأمور عدة تنقسم بين اسباب شائعة لدى الزوجات واخرى منتشرة في اوساط الازواج.

الاسباب الشائعة لدى الزوجة

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تشمل الاسباب التي ينتج عنها الالم في اسفل البطن لدى المرأة اثناء العلاقة الزوجية العديد من العوامل المرتبطة بالحالة الصحية لجهازها الحميم.

1 تكيس المبيض. وتكون الاكياس في هذه الحالة مليئة بالماء وتظهر داخل المبيض او خارجه. وهي تسبب الالم في اسفل البطن بين الحين والآخر والامر الذي يزداد سوءًا في حال اقامة العلاقة الحميمة واتمامها حتى النهاية. وقد يمتد الوجع الى اسفل الظهر والفخذين في بعض الحالات ويتطلب التدخل الطبي للحصول على العلاج المناسب.



2 اعتماد بعض الوضعيات اثناء العملية الحميمة والتي يمكن ان تؤدي الى الشعور بذلك الالم. وفي هذه الحالة لا بد للزوجة من ان تتحدث الى زوجها لكي يجدا الحل المناسب معاً.

3 المعاناة مما يسمى متلازمة اشرمان ويعني هذا تكون انسجة متلاصقة في الرحم او منطقة عنق الرحم. وهو ما يمكن ان ينتج عن عملية جراحية او عن الولادة القيصرية او عن العلاج بالأشعة او عن التهاب بطانة الرحم. وتطلق على هذه المشكلة ايضاً تسمية التصاقات الرحم.

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4 ميل الرحم ويعني هذا توجهه الى الخلف بدلاً من الامام. وهذا ما يسبب الالم اثناء ممارسة العلاقة الزوجية الكاملة. وللعلاج لا بد من استشارة الطبيبة الاختصاصية.

5 التهاب بطانة الرحم. وفي هذه الحالة تنمو انسجة البطانة في موضع آخر غير موضعها الطبيعي اي داخل الحوض او خارجه.

6 متلازمة ألم المثانة او ما يعرف باسم ألم المثانة الخلالي.



7 الاورام الليفية. وهي تظهر عادة في الرحم وتسبب الى جانب ألم البطن بعد العلاقة بعض المشاكل الاخرى ومنها الامساك.

8 العدوات. ومن ابرزها الكلاميديا والسيلان ويمكن التعرف عليها من خلال بعض الاعراض ومنها ألم اسفل البطن والافرازات المهبلية غير الطبيعية اضافة الى النزف وصدور الرائحة الكريهة عن المنطقة الحميمة.

الاسباب عند الزوج

من الممكن ان تنتج الاوجاع التي يشعر بها الرجل في اسفل البطن اثناء العلاقة الحميمة وبعد اتمامها عن مشكلة في الجهاز الحميم او عن معاناته من التهاب البروستات. ويمكن ان يترافق هذا مع اعراض مختلفة منها الشعور بالوجع خلال عملية التبول.

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ومن الممكن ان يحدث ذلك الألم مرة واحدة لدى كل من الزوجين وقد يزول مع مرور الوقت. وفي هذه الحالة لا داع لزيارة الطبيب لأن المشكلة تكون عرضية ومؤقتة. لكن لا بد من استشارة الاختصاصيين في حال كان هذا الالم شديداً او اذا ظهر بشكل غير منتظم او في حال رافقته اعراض اخرى مثل النزيف وظهور بعض الاشارات التي تدل على الاصابة بعدوى ما. ومن خلال تلقي العلاجات المناسبة يمكن التخلص من ألم أسفل البطن اثناء العلاقة الحميمة نهائياً.



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