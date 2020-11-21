هذا هو الوقت المناسب لممارسة العلاقة الحميمة!

تحتاج الحياة الزوجية إلى الإهتمام والرّعاية من الزوجين، فالحياة الزوجية السّعيدة تحتاج إلى زوجٍ وزوجة يجمعهما الحب، والالتزام المُتبادل، والتناغم والإنسجام في علاقتهما الحميمة.

ومما لاشك فيه أنًّ العلاقة الحميمة أمر ضروري وهام لدى الرجال والنساء، وتُعد من أهم مقومات الحياة فهي التي تخلق الحب في نفوس الزوجين لبعضهما وتساعدهما على استكمال حياتهما الزوجية بشكل ناجح وسليم، وحتى يحصل الزوجان على أقصى شعور بالإستمتاع خلال العلاقة الحميمة، يُنصح بممارستها في الأوقات التي تزداد فيها الرغبة لديهما.

ربما تظنين أن إقامة العلاقة الحميمة مساء يوم السبت أفضل من ممارستها صباح يوم الأحد وربما تعتقدين العكس. أو أنّك قد تفضلين الخلود إلى مكانك الخاص وزوجك بعد مواجهتكما خلافاً ما. فأنت تتساءلين دائماً عن الوقت المناسب لخوض تلك العلاقة. ما هو؟

"الجميلة"، تُطلعك على أفضل الأوقات التي تزداد خلالها رغبة المتزوجين لممارسة العلاقة الحميمة، في السطور الآتية:

أفضل الأوقات التي تزداد خلالها الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة

​

ما تقوله الدراسات

أشارت دراسة ألمانية أجريت أخيراً إلى أنَّ فصل الخريف، أي المرحلة الانتقالية بين فصليّ الصيف والشتاء، هو التوقيت الأفضل لإقامة العلاقة الحميمة بالنسبة إلى الرجال الذين يرتفع لديهم مستوى التستوستيرون خلاله، إلا أنّ دراسة نروجية لفتت إلى أنّ الرغبة بإقامة العلاقة الجنسية ترتفع لدى النساء خلال شهري أبريل ومايو!

إنها السابعة والنصف مساءً

على مستوى التوقيت، تعتبر الساعة السابعة مساءً الأفضل لإقامة العلاقة بينك وبين زوجك، إنّه، في الواقع، ما يسمى «التوقيت البيولوجي»، فخلاله تنشط الهرمونات الجنسية لديه كما يبلغ مستوى التستوستيرون لديك مستوى مرتفعاً.

​



وماذا عن فترة ما بعد الظهر؟

إنتبهي! بعد تناولك وزوجك طعام الغداء، ترتفع لديكما الرغبة في الخلود إلى غرفتكما الخاصة، ففي هذه الفترة، ينخفض مستوى الهرمونات المرتبطة بالتوتر، ما ينتج عنه شعور بالارتياح لديكما يساهم في تعزيز علاقتكما الجنسية.

في المساء؟

لا شكّ في أنّ شعوركما بالتعب الناتج عن تحملكما أعباء النهار لا يُحفِّز الرغبة الحميمة لديكما، تعرفين هذا؟ وبالرغم من ذلك، أشارت دراسة حديثة أجراها أحد المواقع الإلكترونية إلى أنَّ الساعة السابعة والنصف مساءً هي الخيار المثالي وأنَّ يوم السبت هو الأكثر ملاءمة.

تذكّري إذاً: أفضل الأوقات لإقامة العلاقة الحميمة هي في الصباح الباكر أو في بداية مساء يوم السبت، خلال فصل الخريف أو الربيع.



​

ما تقوله التجربة

نعم، للدراسات أهميتها لكن للتجربة الحياتية دورها الأكبر في تحديد الوقت الأمثل لإقامة العلاقة الحميمة:

حين يتسلل الروتين إلى هذه العلاقة وتتباعد مواعيد ممارستها، يصبح الوقت المثالي هو: كل الأوقات التي تسمح بذلك.

عندما تفاجئك الرغبة بإقامة العلاقة الحميمة وتفرض نفسها في أيّ وقت.

بعدما تنهين خلافاً نشأ بينك وبين زوجك.

حين تتلقيان خبراً ساراً أي حين تنتابكما مشاعر جيدة أو تريدان الاحتفال بإنجاز ما.

قبل أن تخلدا إلى الراحة أو إلى النوم مباشرة.

عندما تستيقظان من النوم مباشرة.

اقرئي أيضاً:

حركات بالشعر تثير الزوج اثناء العلاقة الحميمة

كيفية تحضير قهوة العلاقة الحميمة التي تحفز الرغبة

اسباب عدم نزول السائل من المهبل بعد العلاقة الحميمة