اسباب عدم نزول السائل من المهبل بعد العلاقة الحميمة 

تتساءل الكثير من الزوجات عن اسباب عدم نزول السائل من المهبل بعد انتهاء العلاقة الحميمة. فهذا يجب ان يحدث اثناء هذه العلاقة نتيجة التفاعل معها، علماً أن السائل غالباً ما يكون من دون لون ورائحة وقد يكون سميكاً وابيض مثل سائل الزوج. اما في حال عدم ملاحظة ذلك فمن المهم معرفة سبب عدم نزول السائل من المهبل بعد العلاقة او حتى خلالها وما اذا كان هذا يرتبط بمشكلة صحية ما. وفي هذه الحالة لا بد من البحث عن الحل او العلاج المناسب.

مكونات السائل المهبلي

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قبل معرفة اسباب عدم نزول السائل من المهبل اثناء العلاقة من المهم التعرف على بعض مكوناته. فهو يحتوي على انزيم خاص بغدة البروستات والذي يتوفر ايضاً في السائل الذكري. ومن مكوناته الفركتوز الذي يرى الخبراء انه ينتقل بعد هذا الى مجرى البول ليتخلص منه الجسم. ووجد الكثير من الباحثين ان بعض النساء يطلقن هذا السائل فيما لا تفعل اخريات ذلك. ومن الممكن ان يرتبط هذا بأسباب عدة.

اسباب عدم نزوال السائل

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اثناء العلاقة الحميمة من الممكن ان تطلق المنطقة الحميمة لدى المرأة سائلاً يرتبط بالتفاعل الجسدي مع هذه العملية. ومن الممكن الا يحدث هذا وهو ما يرتبط احياناً بأحد هذه الاسباب الاكثر شيوعاً.

- المعاناة من بعض المشاكل الصحية التي تحتاج الى علاج اولاً ومنها مرض السكري.

- تناول بعض انواع الادوية التي يمكن ان تمنع نزول السائل ومنها الادوية التي تستخدم عادة لعلاج الاكتئاب وغيرها من المحسنات النفسية.

- احتواء السجل الطبي على بعض الجراحات النسائية وخصوصاً تلك المرتبطة بعملية استئصال الرحم.

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- التقدم في السن مع ما يرافق هذا من تغييرات هرمونية كبيرة.

- الشعور بالتوتر او القلق وعدم القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل طبيعي.

- التشنج والخوف من الشعور بالألم اثناء العلاقة. وهو ما يمنع التفاعل معها بالطريقة الصحيحة بل انه قد يعيق اتمامها.

- بعض الحالات النفسية مثل الشعور بالخجل او عدم ضعف الثقة بالنفس وبالشكل الخارجي.

- عدم استقرار العلاقة مع الزوج بسبب الخلافات او نتيجة تسلطه او غير ذلك. وفي هذه الحالة غالباً ما لا تشعر المرأة بالرضى تجاه العلاقة.

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طرق العلاج



قد يعني عدم نزول السائل اثناء العلاقة الحميمة عدم تمكن المرأة من الاستمتاع بها. وهو ما يمكن علاجه من خلال اتباع طرق تختلف بحسب نوع الحالة وبحسب سبب المشكلة.

1 الاستغناء عن الادوية المسببة للضعف ومنها ادوية علاج الاكتئاب مثلاً واستبدالها بتركيبة اخرى غير مؤذية بعد استشارة الطبيب الاختصاصي.

2 اللجوء الى الطبيب او الى اختصاصي العلاج السلوكي المعرفي. فقد يساعد على التدرب على سلوكيات جديدة تحفز التفاعل مع العلاقة الحميمة.



3 التحدث الى الزوج في حال كان السبب هو الخوف او الخجل من العلاقة او القلق او التوتر الناتج عن الخلافات الزوجية. فقد يتم في هذه الحالة التوصل الى الحل المناسب.

4 يمكن ان يصف الطبيب في بعض الحالات تناول بعض انواع الادوية التي تساعد على زيادة تدفق الدم الى المنطقة الحميمة. كذلك يمكن الاعتماد على وصفات طبية تتضمن تناول عدد من المكملات الغذائية. لكن يجب دائماً العودة الى رأي الطبيب والاختصاصي من اجل تحديد اسباب عدم نزول السائل من المهبل اثناء وبعد العلاقة الزوجية. فهذا يساهم في تحديد العلاج الفعال.

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