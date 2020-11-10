علاجات منزلية للافرازات المهبلية البيضاء

كثيراً ما تلاحظين ظهور ذلك السائل الأبيض الذي تفرزه المنطقة الحميمة لديك بشكل غزير أحياناً. بالطبع، ليس من داع للقلق. إنها تلك الإفرازات المهبلية الطبيعية. لكن، اعلمي أنه يمكن لجوئك إلى بعض النباتات أن يحدّ من غزارتها وبالتالي من شعورك بالانزعاج.

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الإفرازات البيضاء... لماذا؟

إليك هذه المعلومة المفيدة، قد تنتج الإفرازات البيضاء عن سببين شائعين: غزارة إنتاج منطقة عنق الرحم للمخاط أو انسلاخ متسارع الوتيرة للخلايا عن بطانة المهبل. عادة ما لا تترتب على حدوث هذه الإفرازت أيّ نتائج خطرة أو سيئة. أما في حال تخطى ذلك الحدود الطبيعية واستدعى تدخل الطبيبة المعالجة، فهذا يعني أنّك تعانين من التهابات في المهبل أو في عنق الرحم. وفي الحالتين قد تصبح الإفرازات إما بيضاء سميكة أو مائلة بلونها إلى الأصفر، كما أنها تكتسب رائحة كريهة وتثير لديك الشعور بالحريق والانزعاج.

في حال أردت الحدّ من غزارة الإفرازات البيضاء لديك، ندعوك إلى أن تقومي بخطوات سهلة التطبيق ومحمودة النتائج:

-إصنعي منقوع طبيعي: بالفعل، يمكنك تحضير نقيع مفيد يتكون من بعض النباتات: أوراق موز الجنة، أوراق الميرمية الكاملة، أوراق اللافندر، أوراق إكليل الجبل وأوراق زهرة اليارو. أضيفي قبضة أو اثنتين من كل من هذه الأوراق إلى 300 ملل من الماء الذي تعادل درجة حرارته درجة حرارة جسمك أو تتخطاها بقليل. أتركي النباتات في الماء لبعض الوقت ثم قومي بتصفيته. استعملي الخلاصة كنقيع للمنطقة الحميمة لديك.

-اغتسلي بماء ورق الجوز: أضيفي ملعقتين وسط من أوراق الجوز إلى نصف ليتر من الماء البارد واتركي المزيج يرتاح لنحو 12 ساعة متواصلة. وبعد ذلك، ضعيه على النار لوقت قصير واغسلي المنطقة الحميمة لديك بالخلاصة الدافئة.

-استخدمي الورد الجوري الأحمر: أضيفي 25 غراماً من بتلات الورد الجوري الأحمر إلى ليتر من الماء. اتركي المزيج يرتاح لوقت كاف ثم قومي بتصفيته واشربي 3 أكواب منه يومياً قبل حلول موعد الوجبات الأساسية.

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-حضري خلاصة القرفة: إنقعي 10 إلى 15 غ من أعواد القرفة في ليتر من الماء لوقت كاف. صفّي المزيج وتناولي 3 أكواب من الخلاصة يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

-إلجئي إلى الزيوت الأساسية: استخدمي 4 إلى 5 نقاط من زيت الميرمية الشائعة Salvia officinalis والميرمية الأوروبية Salvia sclarea وزيت البردقوش. أضيفي إلى المزيج ملعقة طعام من العسل وتناوليه مرة يومياً.

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